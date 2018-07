publié le 29/12/2016 à 08:00

Les fans tentent encore de s'en remettre : les morts-surprises (et ultra violentes) d'Abraham et Glenn, tombés sous les coups de la batte de Negan, ont fait démarrer la saison 7 de The Walking Dead sur les chapeaux de roue. Les décès de ces deux figures du show, survenus durant le premier épisode de cette septième salve, ont terminé de faire de Negan, l'un des antagonistes les plus détestés de l'histoire de la série. De quoi faire souhaiter la fin du personnage interprété par Jeffrey Dean Morgan.



La série est en pleine trêve hivernale. Les fans doivent donc patienter jusqu'au 12 février pour découvrir l'épisode 9. A-t-on une chance de voir Negan disparaître dans la seconde partie de cette septième saison ? Si les secrets scénaristiques sont évidemment bien gardés, le comics dont s'inspire The Walking Dead peut apporter quelques éléments de réponse. Et à en croire la bande-dessinée, les téléspectateurs les plus hostiles au personnage risquent de devoir remballer leurs espoirs... Attention : si l'intrigue de la série colle à celle du comics, la suite de cet article contient peut-être des spoilers.

Ni mort, ni très en forme

Dans l'histoire originale, le groupe de Negan et celui de Rick entre dans une guerre, la "All Out War", comme le rapporte Popsugar. Ce conflit donne lieu à de nombreuses batailles, toutes plus violentes les unes que les autres. Lors d'un affrontement, Negan recouvre Lucille et les armes de ses hommes d'intestins de zombies, afin de contaminer toutes les personnes blessées. Rick est touché, Negan et ses hommes se retirent, mais à leur retour ils sont surpris de voir que Rick est toujours en vie.

Celui-ci tente de convaincre Negan de cesser le combat et d'unir leurs forces pour combattre les zombies... avant de lui trancher la gorge. Que les fans ne se réjouissent pas trop vite : aussi mal en point qu'il soit, Negan ne meurt pas. Après un saut dans le futur de deux ans, on découvre qu'il est retenu en captivité dans une cave, et qu'il a noué des liens suspects avec Carl. Dans les derniers numéros du comics, Negan réussit à s'échapper. Ainsi, s'il a quitté l'intrigue, il est toujours dans la nature et pourrait revenir à tout moment.



Ce dénouement n'est qu'une indication de ce qui pourrait se passer dans la série. En effet, le show d'AMC a déjà montré qu'il savait se détacher de l'histoire d'origine, notamment avec la tuerie qui a ouvert la saison 7 : dans le comics, Glenn est le seul personnage à mourir sous les coups de Negan. Il ne sera probablement pas le dernier.