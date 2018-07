publié le 30/08/2017 à 18:18

La Mort sera reine dans la saison 8 de The Walking Dead. Avec le début de la guerre entre la communauté de Rick Grimes et les Sauveurs de Negan, il faudra s'attendre à de lourdes pertes dans les deux camps. La saison 7 avait démarré fort avec les morts violentes d'Abraham et Glenn et s'était finie par le sacrifice de Sasha.



Si les scénaristes ont censuré la suite de la saison 7 après de nombreuses critiques des fans choqués par le taux d'hémoglobine des épisodes, il faudra quand même s'attendre à des morts en octobre prochain. Attention, spoilers.

Comme dans Game of Thrones, personne n'est à l'abri dans le monde de The Walking Dead et ce n'est pas Steven Ogg, l'interprète de Simon, le nouveau bras droit de Negan, qui dira le contraire. "Bien sûr qu'il y aura des morts. En même temps, les gens n'arrêtent pas de me demander : 'Tu vas mourir ? Tu sais quand ?' Alors j'ai juste envie de leur répondre : 'Oui, tout le monde va mourir à un moment donné, non ? Donc on mourra tous dans The Walking Dead !'", a-t-il confié à ComicBook.



L'acteur n'a pas hésité à en dire plus pour faire frémir les fans : "On va dégraisser le troupeau mec". Reste à savoir qui périra au cours de la saison : Rick ? Negan ? Ou bien des personnages secondaires ? Pour le moment, peu de détails ont fuité de cette saison 8 prévue le 22 octobre sur AMC et le 23 sur OCS en France.