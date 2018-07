publié le 27/09/2017 à 07:35

Après les geysers de sang, place aux flots d'insultes dans The Walking Dead. Lors d'un entretien pour le média Comic Book, Dave Erickson, le showrunner du spin-off Fear the Walking Dead, a annoncé que l'usage de l'insulte "fu*k" sera autorisé pour la saison 8 de The Walking Dead. Auparavant, la chaîne américaine AMC, qui diffuse la série, en avait interdit l'utilisation, pourtant juron préféré de Negan, le leader des Sauveurs dans le comics. "En général, on nous fournit une liste des grossièretés que nous pouvons employer, ainsi que le nombre précis de fois qu'il nous est permis de les utiliser", commente Dave Erickson.



"Dans notre cas, nous avions le droit d'utiliser deux fois le mot 'fu*k' cette saison. Je ne sais pas dans quelles conditions AMC a autorisé Walking Dead à employer ce mot, mais en tout cas ils l'ont fait", poursuit Dave Erickson dans Comic Book.

Une nouvelle qui devrait ravir les fans du comics The Walking Dead. Mais, reste à savoir si les showrunners auront le droit de l'utiliser autant de fois qu'ils le souhaitent pendant la saison 8, attendue le 23 octobre en France.