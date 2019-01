"The Walking Dead", top 1 des séries les plus piratées en 2018

Des morts vivants à la première place d'un classement sur le piratage ? The Walking Dead a été élue la série la plus piratée de l'année 2018 par le site TorrentFreak. Pendant six ans, Game of Thrones a occupé une place de roi, tout en haut du top.



Cette année, les zombies ont pris leur revanche. Une raison explique ce "succès" : aucun épisodes de Game of Thrones n'est sorti en 2018, laissant une place de choix au chasseur de zombies Rick Grimes.

Pour réaliser son classement, TorrentFreak ne compte que les épisodes individuels téléchargés et non les saisons entières. Ainsi, les épisodes de The Walking Dead, qui compte pas moins de neuf saisons, ont été piratés "des millions de fois", selon le site américain.

Dans le reste du classement, The Flash et The Big Bang Theory arrivent respectivement en deuxième et troisième position. Pour le futur top de 2019, les fans de GOT risquent de mettre leur fiction préférée au sommet du classement : la série culte sort cette année son ultime et dernière saison.