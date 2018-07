publié le 17/04/2018 à 07:30

The Walking Dead c'est fini pour le moment. Le final de la saison 8, intitulé Wrath (Colère) a mis un terme à la guerre entre Rick et Negan, enjeu principal des épisodes de cette année. Si les lecteurs et les lectrices des comics de Robert Kirkman, en avance sur la série, savaient déjà comment se finirait la saison 8, il faut reconnaître que cet épisode 16 possède quelques surprises et pose des questions pour la suite du show. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur le final de la saison 8.



En effet, malgré des audiences américaines en berne, The Walking Dead aura bien droit à une saison 9 avec Angela Kang aux commandes.

Pour le moment, AMC, la chaîne américaine qui diffuse la série, n'a pas donné d'informations sur cette future saison. S'il faudra patienter avant d'en savoir plus, l'épisode 16 pose déjà 6 questions liées aux héros et héroïnes dont nous espérons avoir des réponses.

1. Maggie deviendra-t-elle la grande méchante ?

Maggie, leader de la Colline dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

La théorie commence à faire son chemin depuis la diffusion du final de la saison 8. Alors que Rick décide d'épargner Negan et de respecter le dernier vœu de Carl (faire la paix avec les Sauveurs), Maggie prépare sa vengeance en compagnie de Jésus et Daryl. "Rick a eu tort. Michonne aussi. Alors on va prendre notre mal en patience, attendre le bon moment et lui montrer", confie la veuve de Glenn. Comment le trio compte-t-il s'y prendre ? Probablement en restant discret pour ne pas affronter Rick sans plan ou peut-être en cherchant de nouveaux alliés comme la communauté encore secrète menée par Maggie, vue dans l'épisode 12.

2. Negan va-t-il rester en prison ?

Negan alité à la fin de l'épisode 16 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Comme dans les comics et la série, Negan finit par être le prisonnier de Rick après leur ultime combat. Ce dernier continue de respecter la dernière volonté de Carl et s'apprête à fonder une nouvelle Communauté avec les Sauveurs. Negan sera-t-il intégré à ce nouveau monde ou pourrira-t-il en prison ? Rien n'est moins sûre, car Carl voulait effectivement que Negan fasse partie de ce nouveau monde de paix. Mais, Negan veut-il réellement en faire partie ? Le leader psychopathe a beau montré qu'il est en train de changer, il est encore difficile d'affirmer qu'il est prêt à laisser sa batte Lucille de côté. Et on a du mal à imaginer une saison 9 sans le personnage, qui reste le plus grand méchant de la série.

3. Les Chuchoteurs feront-ils enfin une apparition ?

Les Chuchoteurs dans les comics "The Walking Dead" Crédit : Image Comics

Annoncés depuis de nombreux épisodes, les Chuchoteurs sont toujours absents de la série. Si certaines théories (balayées depuis) annonçaient que Jadis était leur cheffe, les fans attendent toujours leur venue sur le petit écran. Bien connus des lecteurs et lectrices des comics, en avance sur la série, les Chuchoteurs sont des hommes et des femmes qui survivent parmi les zombies en portant des restes de chair humaine. Brutaux, ils sont dirigés par Alpha et se battent à grands renforts de lames et fusils. Dans les comics, ils se lancent dans une guerre de territoire contre Rick et ses compagnons.

4. Georgie sera-t-elle de retour ?

Georgie, un nouveau personnage de "The Walking Dead" Crédit : AMC

Apparue comme par enchantement dans l'épisode 12, Georgie est encore un personnage bien mystérieux. Pour les fans des comics, cette Georgie pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance. Cette dernière est à la tête du Commonwealth, véritable civilisation ultra-équipée.



Dans les comics de Robert Kirkman, Pamela est une sorte de présidente d'un groupement appelé le "Commonwealth". Elle est la clef de voûte de l'arc narratif nommé The New World Order ("le Nouvel ordre mondial"). Son arrivée pourrait élargir le monde de The Walking Dead et surtout donner de nouveaux enjeux dans la saison 9 : Georgie est-elle digne de confiance ?

5. Le mystère de l'hélicoptère sera-t-il résolu ?

Le fameux hélicoptère dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

Décidément, cet hélicoptère n'en finit pas d’apparaître et de disparaître. Vu dans les saisons 1 et 8 par Rick, l'engin volant a fait une nouvelle apparition dans l'épisode 14 de la saison 8 avec le personnage de Jadis. La survivante savait que l'engin devait venir la chercher dans son repaire. Il pourrait être lié au Commonwealth ou un indice sur la présence de l'armée dans ce monde post-apocalyptique. Dans tous les cas, Jadis pourrait donner plus d'indices dans les épisodes à venir, surtout après avoir dévoilé son véritable nom à Morgan à la fin de la saison 8 : Anne. Désormais membre de la Colline, Anne devrait continuer à révéler quelques-uns de ses secrets.

6. Dwight et Sherry de nouveau réunis ?

Dwight part à la recherche de sa femme à la fin de la saison 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Épargné par Daryl, Dwight termine la saison 8 plein d'espoir. Il décide de partir à la recherche de Sherry, son ex-femme, devenue l'esclave de Negan. La survivante parvient à s'échapper du Sanctuaire dans la saison 7, en libérant au passage Daryl, alors prisonnier. Depuis, aucun signe de Sherry, qui avait laissé une lettre d'adieu à Dwight. Après son ultime face-à-face avec Daryl, Dwight se rend dans son ancienne maison, à la recherche d'indices sur la fuite de Sherry. Elle lui a laissé une nouvelle lettre en inscrivant "Honeymoon". Sherry se trouve donc là où ils passent leur lune de miel.



Dans un entretien pour le média américain Comic Book, Austin Amalio a confié qu'il était sûr que l'avenir de son personnage n'était pas entièrement lié à Sherry. "Dwight a besoin de plein de choses pour se retrouver complètement, dont Sherry. Mais, il veut aussi se concentrer sur autre chose, pour faire le bien dans ce nouveau monde". Preuve que son retour est plus ou moins acté pour la saison 9.