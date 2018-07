"The Flash, saison 3" : ce qu'on sait sur les méchants

publié le 31/08/2016 à 10:24

Ce sera le duo de choc de la prochaine saison de The Flash. Savitar et Dr Alchemy, les deux nouveaux méchants très attendus par les fans de la série. Certes, il faut encore patienter jusqu'au 4 octobre pour les découvrir, mais ça n'empêche pas les réalisateurs Aaron et Todd Helbing de donner de précieuses informations. Et l'on peut dire que leurs déclarations ne présagent rien de bon pour Barry Allen, qui devra en plus gérer le Flashpoint. Attention, spoilers !



C'est une grande première pour la série de la chaîne CW. Barry Allen aura deux grands ennemis. Si Dr Alchemy a fait une brève apparition dans le teaser, le mystère reste entier autour de Savitar, connu aussi sous le nom du "dieu hindou de la vitesse". "La saison 3 sera une véritable guerre psychologique. Tout est différent chez Savitar. Il n'a rien à voir avec Zoom ou Reverse Flash", débute Aaron Helbing à TVLine.

Un premier élément qui ne manque pas d'attirer la curiosité des fans. Surtout lorsqu’on sait que Savitar possède lui aussi la Speed Force. Cela promet des scènes d'actions frénétiques.

Un duo redoutable

Pour augmenter la tension du show, les frères Helbing ont décidé que Savitar et Dr Alchemy travailleront ensemble, contre The Flash. "Nous avons fait en sorte que leurs pouvoirs se complètent. The Flash ne doit pas seulement attraper Savitar. Il doit aussi gérer Dr Alchemy, ce qui va être difficile : grâce à la Pierre Philosophale, il a des facultés de transmutations. Vous en saurez plus lorsque les deux méchants vont parvenir à coexister", résume Todd Helbing. Des paroles qui présageraient une saison bien plus sombre que les précédentes. Mais, que les fans se rassurent. : "Nous faisons tout notre possible pour revenir au ton plus léger de la saison 1", conclut le réalisateur. Rendez-vous le 4 octobre !