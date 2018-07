publié le 30/12/2016 à 14:37

Il y aura bientôt une nouvelle arrivante à Central City. Alors que la saison 3 de The Flash est en pleine pause hivernale, l'un des acteurs a révélé qu'une héroïne bien connue des lecteurs de DC Comics rejoindra l'équipe de S.T.A.R. Labs durant la seconde partie de la saison, qui débutera le 24 janvier.



C'est dans une séance de questions-réponses rapportée par Heroic Hollywood que Carlos Valdes, l'interprète de Cisco Ramon (Vibe) a vendu la mèche : "Il va y avoir un nouveau personnage nommé Gypsy. (...) Elle va débarquer dans notre monde et Vibe apprendra de nouvelles compétences, tout en apprenant à la connaître."

Si les aficionados de bande dessinée connaissent peut-être ce personnage, Gypsy est loin d'être une figure particulièrement renommée de l'univers DC Comics. Il s'agit pourtant d'une puissante magicienne à l'histoire riche, qui promet d'amener son lot de piment à la série fantastique. Que sait-on de ce personnage ?

Des pouvoirs surprenants

Cynthia Reynolds Crédit : DC Comics

Le vrai nom de Gypsy est Cynthia Reynolds. Ses talents sont nombreux : la jeune femme est une méta-humaine. Capable de créer des images factices afin de tromper ses ennemis, elle peut également se rendre invisible, prédire l'avenir et bénéficie de talents de télépathe. C'est également une experte des arts martiaux, comme le rapporte DC Database.



C'est lorsqu'elle a 14 ans que ses pouvoirs commencent à se manifester. Elle prend la décision de s'enfuir de chez ses parents, et s'achète un ticket de bus pour la ville de Detroit. C'est alors que sa vie de super-héroïne commence, grâce à quelques rencontres cruciales.

Une héroïne récurrente dans les comics

Gypsy a fait partie de différentes équipes de super-héros Crédit : DC Comics

Au cours des évolutions de la bande dessinée, Cynthia Reynolds se voit affiliée à de nombreuses équipes de super-héros. Comme le rapporte Movie Pilot, elle apparaît pour la première fois en 1984, recrutée par la Justice League de Detroit. Elle apparaît également au sein de The Conglomerate, de la Justice League Task Force et est membre des Birds of Prey, une équipe de super-héroïnes créée par Batman et composée notamment de l'Oracle et de Black Canary, comme le rapporte DC Database.

Un visage connu pour l'interpréter

Jessica Camacho, le visage de Gypsy Crédit : VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Selon The Wrap, c'est l'actrice Jessica Camacho qui incarnera cette super-héroïne à l'écran. Elle interprète le rôle récurrent de Sophie Foster dans la série Sleepy Hollow, et elle a tenu de petits rôles dans des séries telles que Gossip Girl, Mentalist ou encore Castle.



On ignore pour l'instant dans quel épisode de la saison 3 de The Flash l'actrice fera son apparition, ainsi que le temps qu'elle passera dans le show. Mais il y a fort à parier qu'elle nouera un lien particulier avec Vibe, puisqu'ils travaillent ensemble au sein de la Justice League dans les comics. Des clichés pris sur le tournage semblent montrer Jessica Camacho pour la première fois dans la peau de Gypsy.

Was that metahuman Gypsy we saw at #TheFlash shoot last Friday in downtown Vancouver? https://t.co/sz7bJJiDql pic.twitter.com/cAq2izTAil — HollywoodNorth.buzz (@yvrshoots) 10 décembre 2016