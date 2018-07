"The Division" : une adaptation au cinéma avec Jessica Chastain ?

publié le 28/07/2016 à 11:53

Jessica Chastain, prochaine héroïne de jeux vidéo ? C'est bien ce qu'annonce The Hollywood Reporter, avec la prochaine adaptation de The Division, jeu d'Ubisoft. Sorti en mars 2016 sur PS4, Xbox One et Windows, The Division est un jeu en ligne de tactique et de tir à la 3e personne, dans un New-York, dévasté par un virus. Un groupe d'élite est envoyé dans la ville pour rétablir l'équilibre et stopper la propagation de la menace. Le joueur incarne un des agents de ce groupe qui doit traverser des zones de la cité pour gagner des points et sauver la ville.



Jessica Chastain aurait l'un des rôles phares du film, produit par Jake Gyllenhaal. On ne sait pas encore qui jouera précisément Jessica Chastain, mais il se pourrait bien qu'elle incarne un des agents du groupe d'élite. Dans tous les cas, ce sera la première expérience de l'actrice en tant qu'interprète d'un personnage de jeu vidéo. En attendant d'en savoir plus, on pourra découvrir Michael Fassbender et Marion Cotillard dans Assassin's Creed, le 21 décembre prochain. Le jeu est une référence pour les gamers et les fans depuis sa sortie, il y a 10 ans.

> The Division - Trailer CGI