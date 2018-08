"The Darkest Minds" : quelle est cette nouvelle saga gorgée de super-pouvoirs ?

Les héros de "The darkest Minds" : Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech et Skylan Brooks

publié le 06/08/2018 à 17:55

Prenez Hunger Games et les X-Men et secouez très fort. The Darkest Minds conte les aventures d'un groupe d'adolescents, classés selon un code couleur dans une société post-apocalyptique. Enfermés, maltraités, surveillés, ces jeunes vont se battre pour leur liberté. Une histoire qui a un goût de déjà-vu et devra se distinguer de ses concurrents des années 2000 et 2010.



Ce cadre scénaristique est souvent le creuset des sagas "young adult" (genre ciblant les lecteurs et spectateurs jeunes adultes) : les castes, un régime totalitaire, un futur proche mais désenchanté... Voilà ce qui a fait le succès de séries comme Hunger Games ou Le Labyrinthe, deux sagas qui, comme The Darkest Minds, prennent leurs racines dans la littérature avant d'exploser au cinéma.

The Dardest Minds est né dans l'esprit fertile d'une jeune auteure américaine : Alexandra Bracken. Elle a publié son premier roman à 22 ans à peine (Brightly Woven) avant de s'atteler à une série de romans : The Darkest Minds (littéralement les Esprits sombres et traduit en français par le terme "Les Insoumis" ; rien à voir avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon...).

Depuis, cinq livres racontent les aventures de Ruby, une adolescente de 16 ans dotée de pouvoirs surnaturels qu'elle peine à contrôler. Il y a ceux qui contrôlent l’électricité, le feu, d'autres qui sont très intelligents et les gens comme Ruby, classés "Orange" qui peuvent manipuler les pensées. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle est forcée de vivre dans un camp sous le contrôle des adultes terrifiés par cette jeunesse et leurs capacités. Une métaphore de la puberté qui n'est plus très originale...

> DARKEST MINDS Bande Annonce VOST (2018)

Comme de nombreuses sagas littéraires à succès, des studios se sont rapidement jetés sur le projet afin de le porter au cinéma. Depuis les succès Harry Potter, Twilight et Hunger Games, les producteurs hollywoodiens sont à la recherche de la nouvelle mine d'or qui va conquérir la jeunesse.



La saga cinématographique a parié sur la diversité d'un casting sans immenses têtes d'affiche : Amandla Stenberg, l'actrice principale, est surtout connue pour son rôle de Rue, un personnage secondaire au destin tragique, dans la saga Hunger Games. La chanteuse Mandy Moore et Gwendoline Christie (Brienne dans Game of Thrones) ajoutent un peu de "star-power" à la sauce The Darkest Minds.



Le film a connu un début difficile au box-office américain au début du mois d'août et des critiques souvent mauvaises de la presse spécialisée. Mais, même sans un démarrage incroyable, ces sagas savent souvent s'appuyer sur la communauté des fans et les amateurs de science-fiction et de super-pouvoirs pour connaître une certaine popularité.