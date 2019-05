publié le 16/05/2019 à 08:16

Clap de fin pour The Big Bang Theory. Après douze saisons de bons et loyaux services, la série emmenée par des héros physiciens s'arrête. Le dernier épisode sera diffusé jeudi 16 mai 2019 aux États-Unis. Attention, cet article contient des spoilers sur la série !



En 2018, forte de son succès, la sitcom américaine figurait même parmi les cinq séries les plus populaires du monde. Les chiffres recensés pour la dernière saison planaient au dessus des 12 millions de téléspectateurs, au même niveau que la célébrissime Game of Thrones, selon les informations de l'AFP.

Bourrée de références à la culture pop, plus geeks les unes que les autres, la série fonctionne en grande partie grâce à l'intelligence de ses dialogues, le tout relevé par un humour piquant. L'aspect brillant du show réside également dans la surprise de croiser à de nombreuses reprises des stars, de Star Wars, de Star Trek ou même l'un du "papa" de tous les geeks, Stan Lee.

1. Stan Lee, excédé en peignoir

> The Big Bang Theory - Sheldon meets Stan Lee

Habitué des caméos dans les différentes saga Marvel au cinéma, Stan Lee a également joué son propre rôle dans l'épisode 3 de la saison 16 de The Big Bang Theory. Penny, qui a trouvé l'adresse du célèbre dessinateur de comics Marvel, y emmène Sheldon pour qu'il puisse y rencontrer son idole. Stan Lee sort en peignoir et finit par appeler la police.

Ressort comique récurrent de la série, Sheldon reçoit comme à son habitude, un autographe... sur un ordre de restriction.

2. Carrie Fisher, excédée en kimono

> Carrie Fisher dans "The Big Bang Theory"

Dans l'épisode 14 de la saison 7, Sheldon tombe par hasard sur James Earl Jones, qui fait la voix de Dark Vador dans la première trilogie Star Wars, ce dernier l'invite a passer une nuit de folie. Après avoir fait un tour de grande roue et un karaoké (pour chanter une chanson tirée du Roi Lion, où l'acteur double le personnage de Mufasa), les deux comparses se retrouvent devant la maison de Carrie Fisher, irremplaçable Leia dans Star Wars. James Earl Jones décide alors de lui jouer une blague enfantine. L'actrice sort alors de chez elle pour crier "Ce n'est plus drôle James !"



3. Mark Hamill célèbre un mariage

> The Big Bang Theory | Luke Skywalker | Mark Hamill S11E24

Après des années de tergiversations, l'un des couples les plus excentriques du petit écran se dit enfin "oui" lors de l'ultime épisode de la saison 11. Et pour marquer ce moment puissant, quoi de mieux que l'un des emblèmes de la Force, Mark Hamill alias Luke Skywalker dans Star Wars. Le jedi propose son aide après qu'Howard lui ai retrouvé son chien, nommé Bark Hamill, "bark" signifie "aboyer" en anglais. Ne manquant pas d'ironie, il ne cesse d'éclater en sanglots, touché par cette scène tant attendue.



4. Stephen Hawking, célèbre théoricien

> Sheldon meets Stephen Hawking- The big bang theory

De très grands hommes de science ont fait des apparitions dans la série. Le plus connu d'entre eux est certainement Stephen Hawking. Le physicien britannique est surtout connu pour ses théories sur l'espace-temps et son combat contre la sclérose qui l'a paralysé jusqu'à sa mort, le 14 mars 2018. Il apparaît quand il recrute Howard pour réparer une pièce de son fauteuil roulant dans l'épisode 21 de la saison 5. Sheldon finit par rencontrer Hawking, son idole, ce qui donne lieu à un dialogue comique.

5. Buzz Aldrin, le 2e homme à avoir marché sur la lune

> The Big Bang Theory, Buzz Aldrin

La série s'est aussi exporté dans l'espace avec Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marcher sur la lune. Il apparaît dans son propre rôle au cours de l'épisode 5 de la saison 6. Pour Halloween, une vidéo diffusée sur internet le montre distribuant des bonbons aux enfants. Avec auto-dérision, l'homme ne manque pas de rappeler aux enfants qu'il est allé dans l'espace.

6. Will Weaton ("Star Trek"), ennemi de Sheldon

> Will Wheaton dans "The Big Bang Theory"

Comment parler de The big Bang Theory sans parler de Will Weaton. L'acteur de l'univers geek est sans comparaison le plus présent dans la série. Invité récurrent, l'ancien "Wesley Crusher" de la série Star Trek : The Next Generation débarque pour la première fois dans le cinquième épisode de la saison 3 et se retrouve souvent en conflit avec Sheldon Cooper, à cause d'une ancienne rancœur que celui-ci n'a pas oubliée.