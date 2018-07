publié le 29/07/2016 à 09:42

C'est indéniablement l'un des films les plus attendus de l'été. Après plus d'un an d'informations distillées au compte-gouttes, de teasers jouissifs parcimonieusement révélés et de spéculations de part et d'autre de la toile, Suicide Squad sortira enfin sur les écrans le 3 août 2016.



Adapté de l'univers des DC Comics, le long-métrage réalisé par David Ayer suit une équipe de dangereux criminels rassemblés par le gouvernement pour lutter contre une étrange menace. Le Joker, Harley Quinn, Deadshot, L'Enchanteresse... Autant de personnages bien connus des amateurs de comics, servis par un casting de rêve : Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith et Cara Delevingne figurent parmi les nombreuses têtes d'affiche du film.

Si les distributeurs réussissent parfaitement à faire monter la température parmi les fans, c'est surtout parce que la plupart des éléments restent mystérieux; très peu d'informations sur l'intrigue ont filtré et l'exploitation de la plupart des personnages reste un mystère. Tour d'horizon de ce que l'on sait déjà - ou qu'on sait qu'on ne sait pas encore - sur l'un des cartons assurés de l'été 2016.

Des personnages énigmatiques

Certains des nombreux protagonistes éveillent un intérêt particulier auprès des fans. Parmi eux, L'Enchanteresse de Cara Delevingne. Ce personnage, puissant et méconnu, est apparu pour la première fois en 1966 dans un comic, comme le rapporte MoviePilot. Elle est capable de soigner, de se téléporter et de traverser les murs. La principale question qu'elle soulève concerne son rôle au sein de l'équipe. En fera-t-elle même partie, sachant qu'aucune des quelques images révélées ne la montre en interaction avec les autres membres du Squad ?

July 8th: New character portrait of Enchantress pic.twitter.com/DiBT4JHSuO — ¿ (@notCaraDele) 8 juillet 2016

Harley Quinn est l'autre personnage féminin qui interpelle les fans. Ancienne psychiatre en charge de traiter le Joker, elle tombe amoureuse de son patient et bascule avec lui dans la folie. Dans le trailer, on peut voir Margot Robbie en combinaison de médecin s'entretenir avec le Joker. Les origines du personnage seront donc bien évoquées dans Suicide Squad.

Margot Robbie interprète Harley Quinn Crédit : DC Comics / Deviant Art

Un méchant toujours flou

Difficile d'identifier la menace que la Task Force X (nom officiel de cette équipe de super-vilains) doit combattre. D'après les images des bandes-annonces, le Joker et L'Enchanteresse semblent être les principaux ennemis du Suicide Squad.



Mais selon les sites Comic Book et Blastr, qui ont tous les deux effectué des visites sur le plateau, le principal antagoniste serait dénommé l'Adversaire. Comic Book rapporte un entretien, dans lequel l'un des producteurs en dévoile un peu plus : "Oh, vous découvrirez qui est l'Adversaire. Vous découvrirez pourquoi il existe, et qui le contrôle."

Batman, seul "gentil-gentil" face aux "gentils-méchants"

C'est Ben Affleck qui revêtira le costume en cuir de l'homme chauve-souris dans Suicide Squad. mais Batman devrait y tenir un rôle secondaire, et n'interagir qu'avec peu de personnages. Ainsi, il devrait partager une scène avec Will Smith, qui interprète Deadshot, ainsi qu'une autre avec Margot Robbie et Jared Leto, le Joker et Harley Quinn ; à l'issue d'une course-poursuite en voiture, il sauvera cette dernière de la noyade.

Un Joker époustouflant

En endossant le rôle de l'ennemi juré de Batman, Jared Leto savait qu'il avait un sacré défi à relever : Jack Nicholson et Heath Ledger, pour ne citer qu'eux, ont offert au public d'incroyables prestations lorsqu'ils ont repris le maquillage su célèbre fou-furieux. C'est pourquoi l'acteur n'a lésiné sur aucun moyen de se rendre aussi crédible que possible. parfois au détriment de ses collègues.



Will Smith et Jai Courtney ont confié n'avoir jamais échangé avec l'acteur, et ne l'avoir jamais vu en dehors de son rôle. Et le tournage a été rythmé d'étranges cadeaux de la part du chanteur de 30 Seconds To Mars : Margot Robbie a reçu une boîte contenant un rat vivant, Will Smith une lettre contenant des balles et, lors d'une réunion à laquelle il n'a pas pu assister, il a fait envoyer un porc mort. Peut-être bon pour le rôle, pas forcément pour l'ambiance.

Jared Leto, un joker plus vrai que nature Crédit : DC Comics / Deviant Art

Des spin-offs à la pelle

Alors qu'un film centré sur le personnage d'Harley Quinn a déjà été annoncé, le site We Got This Covered affirme que les studios ne comptent pas s'arrêter là. Ainsi, d'après leur source : "Il y aura une suite, c'est sûr [...] mais leurs plans ne s'arrêtent pas là. Le Joker est une possibilité et de ce qu'on m'a dit, Jared Leto est partant.Ils sont aussi intéressés par le personnage de Boomerang." Des informations à prendre avec des pincettes; pour l'instant, hormis le film centré sur Harley Quinn, aucune de ces projets n'a été confirmé par la Warner.

The Flash confirmé au casting

Vous avez bien lu, l'un des héros du prochain Justice League aura droit à son cameo dans Suicide Squad. Selon CinemaBlend, la présence de Flash est confirmée grâce à l'apparition du nom d'Ezra Miller (son interprète) dans les crédits du film sur les super-vilains. La rumeur était née pendant le Comic Con de San Diego. Sur le dernier trailer, on découvrait Boomerang explosé par un éclair dans un couloir... D'ailleurs, il est connu pour être l'un des ennemis les plus redoutables du Flash, dans les comics. Une nouvelle qui donne naissance à de nouvelles théories électriques des fans : comment et pourquoi The Flash se retrouvera au milieu d'Harley Quinn et ses comparses ? Il faudra patienter jusqu'à la sortie du film.