"Star Wars 8" : les 7 références pop-culture qui nous ont fait tiquer

publié le 28/12/2017 à 07:30

Les Derniers Jedi puise naturellement dans l'immense masse créative qu'est l'univers étendu de la saga Star Wars. Les vaisseaux, les planètes, les Jedi, leur religion, la Force... George Lucas a eu des idées originales par centaines. Mais comme toute oeuvre, les références sont nombreuses et les inspirations mutuelles sont légion.



Nous avons donc repéré quelques moments durant lesquels nos esprits de spectateurs ont pu avoir quelques impressions de déjà-vu. Naturellement, ces références sont rarement volontaires, certaines sont des parallèles claires et d'autres des rapprochements de plus ou moins bonne foi. Mais si nous y avons pensé et que d'autres spectateurs aussi, c'est qu'il doit y avoir quelques liens entre ces différentes œuvres cultes de la pop-culture.

Qu'y a-t-il donc de Harry Potter, de la série de science-fiction géniale Battlestar Galactica ou encore de Mary Poppins dans cet Episode VIII, Les Derniers Jedi ?

1- "Battlestar Galactica", épisode 1

L'intrigue principale de ce Star Wars 8 est une course spatiale. Les vaisseaux de l'Alliance fuient une destruction certaine. Au début du film les navettes quittent une apocalypse programmée et rejoignent une flotte de survivants. Cette flotte est ensuite prise en chasse par les gigantesques vaisseaux du Premier Ordre.



L'Alliance pense pouvoir échapper à cette traque mortelle en faisant un bond d'hyper-espace mais ils sont retrouvés immédiatement par l'armada de Snoke qui semble avoir trouvé un moyen révolutionnaire de suivre de tels voyages ultra-rapides.



C'est exactement le pitch de départ de la série Battlestar Gallactica. Dans le premier épisode de la première saison de cette saga spatiale, les derniers vaisseaux de l'humanité fuient l'annihilation totale. Les Cylons, des robots en rébellion, veulent en finir et ont atomisé les planètes des 12 Colonies. Les survivants rassemblés en une flotte tentent alors d'échapper aux vaisseaux cylons en multipliant les "FTL Jump" (des bonds dans l'hyper-espace)... Mais au bout de 33 minutes, ces derniers finissent toujours par les retrouver... 33 minutes est d'ailleurs de nom de cet épisode pilote culte qui a été récompensé par le Prix Hugo du court métrage dramatique.

> Battlestar Galactica FTL Jump

2- "Les Gardiens de la Galaxie"

Lorsque les chasseurs TIE du Premier Ordre abattent le vaisseau de Leia, notre héroïne se retrouve dans l'espace. Peu à peu, la peau de l'héroïne commence à se geler à cause du froid du vide interstellaire. Le plan nous montre d'ailleurs très nettement (et superbement) les cristaux de glace se former.



Cette scène a sans doute rappelé quelques souvenirs aux fans des Gardiens de la Galaxie lorsque Gamora se retrouve elle aussi dans l'espace après l'explosion de son vaisseau. Son corps flotte et sa peau commence à geler, avant que Star-Lord ne vienne la sauver.

> Starlord Saves Gamora

3- Le Miroir du Risèd

Lors d'une séquence mémorable, Rey va chercher les réponses à ses plus ardentes questions dans les profondeurs de Ahch-To, dans une caverne de l'île sacrée des Jedi. Cette question concerne son ascendance. Rey et les fans de Star Wars sont tous convaincus que si la Force est si puissante en elle, c'est qu'elle doit forcément partager quelques gènes avec l'un de nos Jedi favori. Sœur de Kylo Ren (ou demi-sœur), fille cachée de Luke Skywalker himself, réincarnation de Dark Vador, petite-fille d'Obi-Wan Kenobi, fille de Snoke... Les théories fusaient.



Ses nouveaux pouvoirs, sa rencontre avec les héros de la galaxie Leia, Luke, Han... ne pouvait que renforcer cette idée. Appelée par une force extérieure dans une pièce sombre aux parois réfléchissantes, Rey apprend la vérité sur ses origines dans l'Episode VIII. Lorsqu'elle touche le miroir, elle souhaite savoir qui sont ses parents, voir leurs visages plus que tout. Des figures floues se dessinent alors avant de ne révéler que son propre visage. Cette vision obscure sera plus tard expliquée par Kylo Ren : Rey connaissait déjà la réponse au fond d'elle. Ses parents ne sont personnes, de simples ferrailleurs qui l'ont vendu quand elle était très jeune pour de l'alcool.

> The Mirror of Erised - Harry Potter and the Philosopher's Stone

Les lecteurs et fans de Harry Potter retrouveront dans cette quête de parents disparus, le vœu le plus cher du célèbre sorcier à lunettes. Dans le premier volume et dans le film de Chris Colombus, le jeune Harry découvre le miroir du Risèd, un objet magique qui lui montre ses parents décédés auprès de lui. Une scène émotionnelle pour ces deux orphelins : Rey et Harry.

4- Le Fourchelangue

C'est un détail qui se retrouve aussi dans certains films d'horreur : un chuchotement qui provoque le malaise et l'effroi. Une voix sombre ou d'enfant murmurée avec un effet d'écho pour signifier qu'un esprit ou une force surnaturelle appelle tel ou tel personnage.



C'est par ce biais que Rey est attirée au cœur du tronc sacré des Jedi et dans la fameuse caverne aux miroirs de Ahch-To. Une voix soufflée et angoissante lui parle. Une fois de plus Harry Potter surgit dans les esprits. On a clairement l'impression que Voldemort parle en "fourchelangue" pour l'attirer à elle.

> Voldemort speaks to Nagini in Parseltongue

5- Un balai magique

Dernière allusion à Harry Potter : la scène finale. Un enfant esclave de Canto Bight observe la lune. Il attrape un balai avant de prendre une pose de Jedi. Seulement, à y regarder de plus près, le balais arrive seul dans la main du garçon. Le réalisateur des Derniers Jedi veut montrer ici que la Force est présente partout, y compris auprès de ceux qui ne descendent pas de la prestigieuse dynastie des Skywalker.



Un balai qui arrive par magie dans la main d'un enfant ? N'en dites pas plus.

> Harry Potter's First Flying Lesson

6- Pokémon

L’argument restera tiré par les cheveux pour beaucoup, mais les renards de cristal de la planète Crait nous semblent tout droit sortis d'une version très élaborée de Pokémon. Dans le célèbre jeu de Nintendo, une des créature à collectionner est un renard rose ou blanc qui devient majestueux et blanc comme la neige. Son nom en français est Goupix (Vulpix en anglais).



Dans Star Wars 8, ce renard de cristal sublime a été baptisé le Vulptex. Si l'on doit la proximité du nom au latin - "vulpes" veut dire "renard", on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ces deux créatures imaginaires (que nous avons clairement envie d'adopter).

7- Mary Poppins

Il s'agit de l'une des scènes les plus clivantes des Derniers Jedi. Lorsque le Raddus de l'Alliance est touché par des tirs ennemis, le commandement entier - princesse Leia comprise - est projeté dans le vide interstellaire.



Tout le monde pense la princesse perdue. Une mort finalement logique puisque l'actrice qui incarne le personnage, Carrie Fisher, est morte après le tournage du film l'an dernier. Mais tel n'était pas le destin de Leia. Prouvant qu'elle possède la Force, comme son frère Luke, Leia se réveille et trouve le moyen de voler jusqu'au vaisseau pour être secourue. Un sauvetage spectaculaire qui prouve moult théories sur Leia... mais le déplacement quelque peu rigide de Carrie Fisher a suscité des interrogations.



L'actrice semble tirée par un grand câble invisible qui rappelle les premières heures du vol surnaturel au cinéma avec, notamment, la célébrissime nounou Mary Poppins.