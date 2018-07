publié le 28/11/2017 à 13:30

Pour les fans de Star Wars, c’est Noël avant l’heure. La plus légendaire des sagas de science-fiction sera intégralement diffusée sur TF1 en décembre. Il est bon de préciser que la première chaîne a décidé de proposer les épisodes dans l’ordre chronologique de l’intrigue (et non des dates de sortie).



Le premier volet, La Menace Fantôme, qui s'intéresse notamment à la rencontre d'Anakin Skywalker, du maître jedi Qui-Gon Jinn et de son apprenti Obi-Wan Kenobi, ouvrira donc le bal. Un carton d'audience assuré, le long-métrage sera diffusé le 12 décembre, soit veille de la sortie en salles de l’épisode 8, Les Derniers Jedi.

En 2005, avec La Menace Fantôme, M6 avait décroché la troisième meilleure audience de son histoire pour un film avec 6,8 millions de téléspectateurs au compteur, comme le précise Puremédias.

La première chaîne proposera donc un film Star Wars chaque semaine pendant les fêtes. Seul petit bémol : le dernier spin-off, Rogue One, ne sera malheureusement pas proposé aux téléspectateurs.



Voici le planning intégral de diffusion des films (sous réserve de modification) :



Épisode 1 : La Menace fantôme : 12 décembre.

Épisode 2 : L’Attaque des clones : 19 décembre.

Épisode 3 : La Revanche des Sith : 26 décembre.

Épisode 4 : Un nouvel espoir : 2 janvier.

Épisode 5 : L’Empire contre-attaque : 9 janvier.

Épisode 6 : Le Retour du Jedi : 16 janvier.

Épisode 7 : Le Réveil de la Force : 23 janvier.