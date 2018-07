publié le 29/04/2016 à 12:14

Non, la nouvelle héroïne de Star Wars ne sera pas une orpheline ! Jyn Erso, incarnée par Felicity Jones, aura bien un père et il sera incarné par Mads Mikkelsen, l'acteur danois star de Hannibal. Interrogé par Sky News ce vendredi matin, le comédien a vendu la mèche. "J'ai lu le script, c'était très beau, et il y avait cette femme belle, jeune, forte et je joue son... père", a lâché l'acteur, avant de se rendre compte de son erreur : "J'en ai trop dit, désolé".



La rumeur veut que Mikkelsen incarne le concepteur de l'Étoile Noire. Cette arme de destruction massive, au cœur de l'intrigue de Star Wars 4 et 6, sera la cible de la mission rebelle menée par l'héroïne. Une autre rumeur veut que cette Jyn Erso soit la mère de Rey, la star de la nouvelle trilogie Star Wars. Rogue One se déroule chronologiquement entre les épisodes 3 et 4. Il sortira en France le 14 décembre 2016.

Danish actor Mads Mikkelsen reveals that he's playing the father of the main character in Star Wars film Rogue One https://t.co/6dagUqZB2j — Sky News (@SkyNews) April 28, 2016