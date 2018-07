"Star Wars : Rogue One" : la première image de Bail Organa, père de Leia

publié le 28/11/2016 à 12:29

Mais quelles surprises nous restera-t-il à la sortie de Star Wars : Rogue One, le 14 décembre ? Les trailers avec des images inédites se multiplient et cette fois, c'est la première image d'un personnage clé qui se dévoile. Il s'agit de Bail Organa, le père adoptif de Leia Organa, la sœur jumelle de Luke Skywalker. Il est toujours joué par Jimmy Smits, déjà vu dans L'attaque des clones et La Revanche des Sith.



C'est le magazine US Weekly qui dévoile cette première photo, dans un numéro consacré au film événement. On peut ainsi constater que Bail Organa a les cheveux plus longs que dans les épisodes II et III. Il devrait d'ailleurs avoir un rôle politique moins important dans Rogue One. Sénateur au nom de la planète Alderaan dans les premiers épisodes, il s'était opposé à la montée au pouvoir de Palpatine, en fondant l'Alliance Rebelle. Il était très proche de Padmé Amidala.

BREAKING: first official pic of Jimmy Smits as Bail Organa in #RogueOne US Weekly special pic.twitter.com/jmHSjdwl74 — Andy W (@IndianaJedi) November 25, 2016

Interrogé par US Weekly, Jimmy Smits a expliqué que son personnage "n'est pas aussi majestueux que dans les précédents épisodes, car il n'est plus aussi haut dans la hiérarchie politique qu'il ne l'était".

On imagine donc que Bail Organa, déchu de son poste de sénateur en ayant créé l'Alliance Rebelle, n'a plus autant de pouvoir qu'auparavant. On en sait encore peu sur son rôle dans Rogue One, que certains décrivent comme étant essentiellement un caméo. Mais au moins, sa présence prouve que Disney ne fait pas table rase des précédentes trilogies.