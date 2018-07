publié le 04/07/2018 à 16:24

Aurait-on un indice sur l'intrigue de Star Wars 9 ? C'est en tout ce qu'affirme le site Star Wars Net, qui cite une source anonyme annonçant un lieu de tournage du film de J.J. Abrams. Attention, la suite du texte contient des spoilers potentiels.



Star Wars 9 pourrait se dérouler dans un lieu bien connu des fans de la saga Star Wars. Selon Star Wars Net, l'épisode réalisé par J.J. Abrams devrait avoir des scènes tournées au Cardington Airship Sheds, une ancienne base aérienne britannique. L'emplacement a été précédemment utilisé dans La Guerre des Étoiles (épisode 4) et Rogue One, le premier spin-off de la franchise, comme la base rebelle de Yavin IV.

"L'épisode 9 aura des parties filmées à Shed 2 à Cardington. Je l'ai entendu de trois personnes différentes. L'une d'elle travaille là-bas [à Cardington], mais a dit qu'il nierait si on lui posait la question (...) Pour le moment je n'ai rien de physique à montrer", explique la source anonyme à Star Wars Net. L'information est donc à prendre avec des pincettes.

Pourquoi Yavin IV est important pour "Star Wars 9" ?

Si une partie de Star Wars 9 se déroule dans la base de Yavin IV, ce serait un hommageà la saga originelle. Le petite groupe de rebelles, mené par Poe Dameron depuis l'attaque du Premier Ordre sur Crait dans Star Wars 8, pourrait s'y réfugier. La base étant abandonnée depuis la destruction de l'Étoile Noire (fin de l'épisode 4), le Premier Ordre pourrait ne pas avoir l'idée d'aller chercher les survivant(e)s là-bas.



Le lieu symbolique pourrait aussi permettre à nos héros et héroïnes, dont Rey, Finn et Rose, d'organiser la contre-attaque de la Résistance comme l'avaient fait Luke et Leia Skywalker, Han Solo et les Rebelles avant de se réfugier sur la planète glacée d'Hoth dans L'Empire contre-attaque (épisode 5).