"Star Wars 9" : on connaît la date de sortie officielle du film

publié le 25/04/2017 à 21:37

Les grandes sagas ne se terminent jamais. La Walt Disney Company et Lucasfilm ont annoncé mardi 25 avril les dates de sorties officielles de deux long-métrages de particulièrement attendus. Les suites de deux franchises cultes (et très lucratives) créées par George Lucas.



L'épisode 9 de Star Wars, dont le titre est pour l'instant inconnu, sortira donc le 24 mai 2019. Le film clôturera la troisième trilogie Star Wars et sera réalisé par Colin Trevorrow. Ce cinéaste de 40 ans s'est fait un nom en 2015 avec Jurassic World, énorme carton au box-office mondial qui a complètement relancé la saga Jurassic Park (une suite est déjà en préparation pour juin 2018).

Colin Trevorrow succédera donc à J.J. Abrams, derrière la caméra pour Star Wars 7 : Le Retour de la Force et Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8, Les Derniers Jedi, attendu le 13 décembre prochain et dont la première bande-annonce spectaculaire a été dévoilée à la Star Wars Celebration. On en sait encore peu sur Star Wars 9. Seule certitude Carrie Fisher, l'interprète de la princesse Leia, qui s'est éteinte le 27 décembre 2016, ne figurera pas au générique.

Indiana Jones prépare aussi son retour

Autre grande annonce de taille : le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones est confirmé et arrivera dans les salles obscures le 10 juillet 2020. La sortie prévue à l'origine en 2019 a été repoussée d'un an. Le long-métrage sera confié à Steven Spielberg, qui rêvait d'un nouvel épisode, et a réalisé les quatre précédents films consacrés au plus célèbre des archéologues. L'infatigable aventurier sera toujours incarné à l'écran par Harrison Ford, 74 ans, qui n'est pas prêt de raccrocher le lasso.