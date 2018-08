L'acteur Matt Smith est connu pour ses rôles dans "Doctor Who" et "The Crown"

publié le 29/08/2018 à 10:56

Star Wars 9 compte un cinquième nouveau membre. Après Keri Russell (Mission Impossible 3), Dominic Monaghan (Le Seigneur des Anneaux), Naomi Ackie (The Young Lady) et Richard E. Grant (Logan), c'est au tour de Matt Smith (Doctor Who) de rejoindre l'aventure intergalactique.



Le très renseigné magazine américain Variety a dévoilé l'information le 28 août 2018, alors que le tournage de Star Wars 9 bat son plein depuis le début du mois. Lucasfilm et Disney n'ont pas encore révélé si Matt Smith incarnera un personnage du Premier Ordre, dirigé par Kylo Ren ou de l'Alliance Rebelle menée par Poe Dameron depuis la fin des Derniers Jedi.

Le mystère entoure aussi les quatre autres nouveaux personnages de l'épisode 9, tant attendu par les fans Star Wars du monde entier. En plus de conclure la saga Skywalker, démarrée en 1977 avec La Guerre des Étoiles, le film de J.J. Abrams permettra de réunir une dernière fois au cinéma Luke Skywalker (Mark Hamill) et Leia Organa (Carrie Fisher), qui retrouveront par la même occasion Billy Dee Williams (Lando Calrissian).