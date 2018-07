publié le 10/07/2018 à 15:40

Voilà une nouvelle qui a de quoi réchauffer le cœur des plus grands fans de l'univers Star Wars. Ça y est, c'est officiel : le personnage de Lando Calrissian a été annoncé au casting de l'épisode 9 de la saga.



Selon The Hollywood Reporter, l'acteur Billy Dee Williams, âgé de 81 ans, enfilera de nouveau la cape du parieur intergalactique qu'il avait déjà interprété à deux reprises (Star Wars : L’Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi).

De nombreux indices laissaient présager son retour, et l'acteur n'a, à vrai dire, jamais réellement délaissé le personnage de Lando. Il lui a en effet à plusieurs reprises prêté sa voix dans des dessins animés (Star Wars Rebel). Reste désormais à patienter jusqu'au 20 décembre 2019 pour découvrir la neuvième pépite de la saga, réalisée par J.J.Abrams.