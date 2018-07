publié le 23/02/2018 à 12:40

Le tournage du troisième épisode de la dernière saga Star Wars va enfin débuter. Lors de son passage pour l'émission The Late Show with Stephen Colbert, J.J. Abrams a annoncé qu'il avait terminé le script de l'épisode 9 en compagnie de Chris Terrio (Justice League, Batman V Superman). "Nous avons un scénario, ce qui est très important pour moi. Et nous commencerons à tourner fin juillet [2018]. Je n'ai pas toujours eu la chance d'avoir un script en avance. Je l'ai écrit avec Chris Terrio, qui est un génie et je passe un très bon moment".



Une déclaration qui peut réjouir les fans de Star Wars, qui découvriront enfin comment se terminera l'aventure de Rey, Finn et Poe Dameron, héros de cette nouvelle saga démarrée en 2015 avec Le Réveil de la Force sous la houlette de J.J. Abrams.

Le réalisateur a remplacé Colin Trevorrow (Jurassic World, Jurassic World : Fallen Kingdom) en septembre dernier, après son renvoi par Lucasfilm. S'il est encore trop tôt pour avoir des informations sur Star Wars 9 (attendu le 18 décembre 2019), les fans commencent déjà à élaborer de nombreuses théories sur un potentiel retour du Suprême Leader Snoke.