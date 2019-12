"Star Wars 9" : comment éviter les spoilers de "L'Ascension de Skywalker"

publié le 17/12/2019 à 18:01

Enfin. Après deux ans d'attente, L'Ascension de Skywalker sort le mercredi 18 décembre dans les salles. Les chanceux et les chanceuses pourront découvrir le chapitre qui clôt la saga Star Wars dès le matin. Pour les autres, l’attente risque d'être longue et l'angoisse de se faire spoiler grandissante.

Star Wars, comme Game of Thrones ou encore Harry Potter, fait partie de ces sagas qui suscitent l’impatience et le dévouement des fans. Ils veulent savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes, livres, films... Mais ne supportent pas d'apprendre des informations autrement qu'en regardant l’œuvre le soir à la maison ou au cinéma.

Traditionnellement ce sont les journalistes et les lecteurs ou spectateurs anglophones qui profitent en premier de ces œuvres. Certains ne peuvent refréner leur envie d'en parler sur les réseaux sociaux, il vous faut donc composer un vrai sanctuaire numérique.



Déconnecter

C’est la solution radicale. Si vous n'avez pas besoin d'Internet ou des réseaux sociaux pour votre travail, offrez-vous une petite cure sans internet. Outre les spoilers, se déconnecter offre des avantages considérables sur votre existence : bienfaits pour vos yeux, boost de votre confiance en vous, bouffée d’air frais pour votre santé mentale.

Si vous voulez échapper aux discussions enthousiasmées des spectateurs et des spectatrices dans les transports en commun, nous vous recommandons le port d'un bon casque audio. Si vous êtes propriétaire d'une grotte n'hésitez pas non plus à y séjourner le temps que la tempête passe.

Bannir

Votre collègue ne sait pas tenir sa langue ? Ce copain sur Facebook ne peut pas s'empêcher de mettre en statut "Oh non, trop triste de la mort de Ned Stark/Dumbledore/Yoda (rayez la mention inutile)" ?



N'hésitez pas à faire le ménage dans vos contacts. Il ne sert pas à grand-chose d'entamer une longue et pénible joute verbale sur ce qui est ou non du domaine du spoiler (chacun a sa sensibilité). Il ne sert pas à grand-chose non plus d'interdire à vos contacts de s'exprimer, vous n'êtes pas l'empereur ou l'impératrice d'Internet.

Filtrer

Des extensions mises au point pour bloquer les possibles spoilers sont disponibles. Sur Google Chrome, Force Block et Star Wars Spoilers Blocker sont des logiciels qui analysent les pages Internet ouvertes et les bloquent s’ils estiment qu’elles représentent un risque de contenir des informations sur l'ultime épisode de la saga. Avec une citation inspirée du film, un avertissement apparaît et demande à l’utilisateur s’il souhaite continuer ou stopper la recherche.



Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus fréquentés et ses utilisateurs ne sont pas à l’abri de spoilers. Avec Tweetdeck, il est possible de bloquer n’importe quel mot ou hashtag. Cette option est disponible dans les paramètres Twitter. Et pour plus de sécurité, il est conseillé de bloquer autant "Star Wars" que "StarWars", par exemple.



L'outil "Mots masqués" de Twitter Crédit : Twitter

Facebook est l'un des territoires les plus dangereux et exposés à de possibles révélations. Mais là encore une parade existe, grâce à Facebook Purity, une extension disponible sur une grande partie des navigateurs, les publications contenant certains mots-clés sont automatiquement bloquées et n'apparaîtront pas sur la page d’accueil. Il est aussi conseillé de mettre en sourdine toutes les notifications des groupes de fans auxquels vous êtes abonné.



Sur YouTube, certains commentaires peuvent faire l’objet de spoilers. Le navigateur Firefox permet de les cacher selon certains critères déterminés dans les paramètres avec YouTube Comment Snob. Pour Google Chrome, No Youtube Comment cachera l’ensemble des commentaires sans sélection particulière.



Pour les utilisateurs de Firefox, il faudra passer par la configuration de module comme Fox Replace pour remplacer certains mots par d’autres lors d’une recherche. Ainsi on peut échanger les mots "Star Wars" et "Obi-Wan" afin de brouiller les pistes. Les résultats, souvent drôles, sont plutôt efficaces.

Foncer à la première séance du mercredi matin

Vous êtes un vrai fan ? Entendre un spoiler peut vous mettre dans un état second ? Vous êtes prêts à en venir aux mains avec vos meilleurs amis à propos de Côté Obscur et de sabres lasers dans un film ? On vous comprend.



Voici notre meilleur conseil : ayez l'attitude d'un vrai fan et levez-vous tôt, courrez aux avant-premières déguisés, précommander vos livres ! Soyez les premiers et les premières, si votre entreprise vous le permet. Vivez ces grands moments de découvertes collectifs avec des gens aussi passionnés que vous. Soyez un "spoileur" plutôt qu'un "spoilé".