publié le 31/05/2017 à 15:17

Les théories autour du prochain film Star Wars font bouillonner le cerveau de nombreux fans. Certains d'entre-elles ont peut-être trouvé leurs réponses. Alors qu'ils ne doivent être disponibles qu'à la fin de l'année, des photos volées des nouveaux sets Lego Les Derniers Jedi circulent sur internet et révèlent de nouveaux indices sur les personnages du prochain film.



Sur ces images relayées par le site Making Star-Wars, on peut notamment apercevoir un petit nouveau : BB-9E. Ce robot semble être la version diabolique de l'adorable BB-8 qui avait fait fondre le cœur du public. Placé aux côtés du Premier Ordre, il semblerait que ce personnage s'impose comme un nouvel ennemi de l'Alliance Rebelle.

Ce n'est pas le seul personnage qui peut attire l'attention des fans. Poe Dameron apparaît lui deux fois : une fois dans son costume initial, une autre en tant que "capitaine", tout vêtu de noir. Le pilote, fidèle combattant de Leia Organa, va donc certainement monter en grade au cours du film.

Une nouvelle apparence pour Snoke ?

L'une des théories qui circulait parmi les fans de la galaxie très très lointaine semble être confirmée par cette fuite de photos. Le Suprême Leader Snoke ne sera peut-être pas le même dans le prochain épisode de la saga. Dans Le Réveil de la Force, on pouvait le voir imposant sous la forme d'un hologramme géant, tête rasée et visage meurtri. Mais sur l'emballage Lego, il apparaît sous un nouveau jour : il est représenté sous forme humaine, de taille normale, dans des vêtements jaunes et marron, soit l'exact opposé de son apparence dans le premier film.



Ces informations semblent confirmer les dires de Making Star Wars : le site de fans très renseigné parlait déjà en avril d'un costume doré similaire pour Snoke. Il faudra cependant attendre la sortie des Derniers Jedi le 13 décembre prochain pour en savoir plus.