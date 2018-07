publié le 27/10/2016 à 11:10

On ne va pas se mentir. C'est la question que tout le monde se pose depuis Le Réveil de la Force : qui sont les parents de Rey ? Cette jeune femme qui maîtrise la Force aussi vite et se bat au sabre laser comme personne. Luke Skywalker ? Obi-Wan Kenobi ? Ou encore Jyn Erso de Rogue One ? Le mystère reste entier, mais Daisy Ridley s'est confiée à Vulture: "On verra dans un an… Soyez patient et vous aurez la réponse à cette question". On a donc la confirmation que les parents de la jeune fille seront enfin révélés dans Star Wars 8 ! Ce qui relance la machine aux théories, un an avant la sortie de ce prochain épisode.



Car bien évidemment, tout reste envisageable. Même si l'actrice a mis un terme aux théories sur Jyn Erso : "Je pense que chronologiquement ça ne marcherait pas. Elle existait en même temps que Dark Vador, alors elle serait plutôt mon arrière-grand-mère ou peut-être ma grand-mère", poursuit Daisy Ridley dans Vulture. Une idée qui reste bien évidemment intrigante. Quant à Obi-Wan Kenobi, c'est J.J Abrams lui-même, pour une fois, qui aurait donné un indice, lorsqu'il a tenu à préciser la scène du flashback de Rey. Il a confirmé que la voix qui hurlait "Rey", est bien celle de l'ancien Maître Jedi d'Anakin Skywalker. Le mystère reste entier, pour le moment.