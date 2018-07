publié le 31/08/2017 à 16:43

La dernière fois qu'on a vu Luke Skywalker, c'était dans Le Réveil de Force, 30 ans après sa dernière apparition dans Le Retour du Jedi où il avait fini par équilibrer la Force. Un retour applaudi du héros par les fans, permis, entre autres par le rachat de la franchise par Disney en 2012. Si au départ, les fans ont hurlé et accusé George Lucas de les abandonner, il faut bien reconnaître que l'entreprise à grandes oreilles a assuré la suite de la galaxie très très lointaine.



Pourtant, le grand retour de Luke Skywalker n'était pas si évident. "Quand ils m'ont demandé de revenir, j'ai eu peur. Je me suis dit : 'Mon Dieu, c'était dur la première fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée'. Lorsque que nous [Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford] sommes partis, même si Disney comptait refaire une troisième trilogie, cela n'aurait eu rien à voir avec nous. George [Lucas] ne nous avais pas dit que nous allions faire trois nouveaux films", confie-t-il à The Associated Press, dont l'interview a été reprise par différents médias comme le NY Times.



Luke Skywalker a encore des choses à nous faire découvrir

L'acteur accepte finalement de reprendre son rôle emblématique de Luke Skywalker, car son personnage a encore des histoires à raconter et des secrets à révéler, notamment sur son exil à Ahch-To, la planète océanique vue à la fin de Star Wars 7. "Entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, trois décennies ont passé dont on ne sait rien. Je me demandais comment ils [les réalisateurs] allaient gérer cela", continue Mark Hamill.

Dans Star Wars 7, Luke n'apparaît qu'à la toute fin du film, sans prononcer un mot. Il faudra patienter jusqu'au 13 décembre prochain avec Star Wars 8 pour entendre enfin le son de sa voix et son histoire. Le Jedi s'est exilé depuis de nombreuses années sur la planète Ahch-To et ne l'a pas quittée, même quand sa sœur Leia et son meilleur ami Han Solo étaient en danger. "J'ai dis à Rian Johnson [le réalisateur de Star Wars 8] que je devais connaître le passé de Luke [après Le Retour du Jedi]. Il ne s'agit plus vraiment de Luke, c'est plus important que cela. Mais, je devais le comprendre moi-même. Ce que Rian a trouvé, c'est stupéfiant", conclut-il.