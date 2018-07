publié le 30/04/2017 à 08:31

Dark Vador va-t-il faire un retour dans Star Wars 8 ? Pas en chair en os, puisqu'il est décédé dans l'épisode 6, soit des années après les épisodes 7 et 8, mais sous une forme plus particulière. C'est en tout cas ce que pense savoir le site de fans Making Star Wars, qui a déjà donné de nombreux indices sur ce prochain épisode, attendu le 13 décembre prochain. Mais l'information est à prendre avec des pincettes. Making Star Wars clame que Luke Skywalker porterait un collier lié à son père Dark Vador qui serait un élément clef de l'intrigue.



Le héros de Star Wars 8 n'en finit pas de faire parler lui. Après la bande-annonce dévoilée à la Star Wars Celebration à Orlando, où Luke Skywalker semble avoir perdu la foi dans les Jedi en déclarant : "Il est temps pour les Jedi d'en finir" et son visage menaçant sur l'affiche officielle, que Mark Hamill a gentiment détournée, c'est au tour de sa (probable) tenue, plus précisément d'un de ses accessoires dans le film, qui agite les fans.



Un collier énigmatique

En effet, selon Making Star Wars, Luke porterait un collier qui rappellerait "un sifflet pour chien en bois". Si la forme a de quoi dérouter, c'est la pierre qui l'entoure qui est la plus importante. Ce serait un cristal de Kyber, la pierre qui alimente les sabres-laser (vue autour du cou de Jyn Erso dans Rogue One) de couleur rouge. Il s'agirait d'un fragment de l'arme de Dark Vador. L'idée peut être crédible puisque Luke s'occupe des funérailles de son père à la fin de l'épisode 6 et qu'il a pu récupérer la pierre qui alimentait son sabre laser comme "un souvenir".

Un précieux objet convoité par Kylo Ren

Luke Skywalker détiendrait donc la dernière preuve matérielle de la vie de Vador. L'avant-dernière n'était autre que le masque carbonisé du Sith, que Kylo Ren, son petit-fils chérissait, avant de l'écraser dans l'épisode 7. Et selon Making Star Wars, le jeune homme voudrait récupérer ce cristal. Ce qui est logique puisqu'il cherche à tout prix à ressembler à Vador et suivre ses traces sur le Côté Obscur de la Force. C'est pour cela qu'il porte lui aussi un masque et qu'il a rejoint le Leader Snoke pour devenir un Sith.

Plus encore, Kylo Ren se rendrait directement sur Ahch-To, où se trouvent Luke et sa nouvelle apprenti Rey,. Il pourrait ainsi défier son ancien maître Jedi, récupérer le cristal et prendre sa revanche sur Rey, qui l'a vaincu sans entraînement au sabre laser, à la fin du Réveil de la Force. Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus, car rien n'est encore officiel, même si la théorie est vraisemblable.