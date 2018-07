publié le 30/04/2017 à 08:04

Dans les ultimes secondes de Star Wars 7, Luke Skywalker apparaît à l'écran sans prononcer un mot. Presque inquiétant. Deux ans plus tard, il effraye les fans avec une réplique inattendue dans la bande-annonce de Star Wars 8 : "Il est temps pour les Jedi d'en finir". Une petite phrase qui laisserait entendre que le Jedi a perdu la Foi en tout ce qu'il croit, et plus précisément dans la Lumière, l'un des fondements de l'Ordre Jedi. Notre héros va-t-il alors se tourner vers le Côté Obscur ? Une théorie qui n'est pas à exclure selon Mark Hamill, qui a révélé dans une interview que "Tout est possible".



Une réponse qui agite de plus en plus les fans. Car, si Luke Skywalker a prouvé qu'il pouvait résister au Côté Obscur contrairement à son père Dark Vador, l'épisode 8 pourrait bien tout bouleverser. Il faut dire que le héros, malgré ses années passées en tant que Jedi, vient de vivre une période difficile. Il a échoué à former son neveu Kylo Ren, qui a rejoint le Côté Obscur, puis s'est ensuite exilé sur l'île Ahch-To, où Rey le retrouve à la fin du Réveil de la Force (épisode 7).

Las de découvrir, probablement grâce à Rey, que le Mal est toujours omniprésent dans la galaxie avec le Premier Ordre et le Suprême Leader Snoke, Luke Skywalker pourrait de nouveau broyer du noir et se laisser happer par l'Obscurité pour plusieurs raisons.

Il est le fils de Dark Vador

Luke Skywalker a un lourd héritage : il est le fils de Dark Vador, l'ancien bras droit de l'Empereur et l'un des Sith les plus puissants de la galaxie. Tout comme Anakin Sywalker, Luke a une part d'ombre en lui. Yoda remarque d'ailleurs que le héros a une grande peur en lui pendant sa formation sur Dagoba dans l'épisode 5, tout comme Anakin l'avait aussi. La peur de perdre l'être cher qui l'a conduit sur le Côté Obscur dans La Revanche des Sith (épisode 3).



Le personnage est donc souvent tiraillé entre les deux côtés de la Force. On le voit dans l'épisode 6 lorsqu'il combat Vador, Luke perd son sang-froid et laisse libre cours à sa haine. Mais, une fois son père à terre, il est incapable de le tuer comme l'Empereur le demande. Luke parvient à rééquilibrer sa Force et revenir dans la Lumière. Mais, il gardera toujours en lui ce Coté Obscur qui ne demande qu'à éclater...

Il a perdu l'espoir

Si le mystère entoure encore la réplique de Luke dans la bande-annonce de Star Wars 8, il est indéniable de remarquer qu'il a perdu l'espoir dans l'Ordre Jedi et dans les Jedi. Ce qui laisserait penser qu'il n'a plus la force de se battre pour la Lumière et qu'il préfère l'Obscurité. La défection de Kylo Ren a dévasté notre héros, tout comme probablement la mort de Han Solo, qu'il a pu ressentir, comme Leia. Luke n'est pas responsable des choix de Kylo Ren, mais ils peuvent lui rappeler ceux de Vador et lui faire comprendre qu'il s'est peut-être trompé en ralliant la Lumière.

Et s'il créait un nouvel Ordre ?

C'est aussi l'une des théories liées au retour de Luke dans Star Wars 8. Il souhaiterait la fin des Jedi pour aller plus loin dans l'exploration de la Force et former un nouvel Ordre. En effet, certaines images de la bande-annonce font penser à cette idée, comme le vieux livre sur lequel on aperçoit le signe de l'Ordre, ou l'étrange caverne qui renfermerait les précieux documents sur l'histoire de ces célèbres chevaliers de la Force.



Outre ses recherches dans les parchemins, Luke pourrait passer du Côté Obscur pour prolonger son exploration de la Force. Ce serait donc l'occasion d'embrasser l'Obscurité plutôt que la Lumière pour découvrir de nouvelles vérités. Luke parviendra-t-il quand même à redevenir un Jedi et non devenir un Sith ? Le doute est encore permis, même s'il y a de fortes chances que la Lumière rattrape notre héros.