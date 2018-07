publié le 30/09/2016 à 10:38

La galaxie très très lointaine remplie d'amour ? C'est peut-être ce qu'on va découvrir dans les épisodes 8 et 9. L'actrice Lupita Nyong’o, qui incarne Maz Kanata, s'est confiée au site Yahoo Movies sur l'avenir de son personnage. Après les histoires d'amour entre Padmée et Anakin, Lei et Han Solo, on pourrait bientôt découvrir une nouvelle romance. Si plusieurs fans de Star Wars espèrent une idylle entre Rey et Finn, Lupita Nyong’o pense autrement. L'actrice adorerait que les prochains épisodes de la saga explorent la relation entre Chewbacca et Maz Kanata.



"En tant que représentante de Maz, je l'espère vraiment [qu'il y aura une histoire d'amour entre elle et Chewbacca]. Je pense que ça fait partie de ses rêves et de ses espoirs", a expliqué Lupita Nyong'o à Yahoo Movies. Selon certains fans, les deux personnages sont ensemble, puisque dans l'épisode 7, lorsque Han Solo Rey et Finn arrivent dans le bar de la vieille extra-terrestre, elle demande d'emblée à Han, où est son petit ami. Ce à quoi répond Han : "Il travaille sur le Faucon". Sans aucun doute il s'agit de "Chewie".

De là à imaginer qu'ils forment déjà un couple, rien n'est sûre. Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus. Star Wars 8 est attendu le 15 décembre 2017.