publié le 28/12/2016 à 16:45

Star Wars 8 aura une toute autre dimension lors de sa sortie. Nul doute qu'il sera un film en hommage à Carrie Fisher, décédée le 27 décembre. L'interprète de la princesse Leia et du générale Organa (son nouveau titre dans Star Wars 7) sera bien au casting du prochain épisode, le tournage s'étant terminé quelque temps avant sa disparition. Les sites Making Star Wars et Reddit, qui donnent souvent des informations justes sur les films de la saga, auraient déjà un aperçu de son rôle. Attention, spoilers !



Dans Star Wars 7, Leia laissait tomber son titre royal pour prendre celui de générale de l'Alliance Rebelle. On l'a retrouvé avec bonheur, au milieu du film lors de ses retrouvailles avec Han Solo. Deux héros emblématiques, anciens amants, que le destin réunit de nouveau. Les fans ont jubilé et réfléchissent déjà à la suite de l'histoire. Attention, énormes spoilers sur Star Wars 7 et Star Wars 8 après ce GIF.

Une Générale en deuil...

C'est l'idée la plus logique, puisque Han Solo meurt de la main de Kylo Ren (on ne s'en remet toujours pas) à la fin de l'épisode. Et Carrie Fisher de son côté, avait plus ou moins dévoilé cette piste lors de la Star Wars Celebration, l'été dernier. Le film s'ouvrira sur les funérailles de Han, une séquence émotion pour tous les fans. La générale sera sans doute très attendue pour prononcer un discours en l'honneur de son ancien compagnon et père de leur fils Kylo Ren.



Et victime d'un attentat

Le site Making Star Wars aurait trouvé la suite du scénario. Pendant la cérémonie en l'honneur de Han Solo, Leia serait victime d'un attentat manqué. Une référence à L'attaque des Clones lorsque Padmée échappe, par deux fois, à une attaque. Vous vous en doutez, l'une des intrigues de Star Wars 8, en plus de la formation Jedi de Rey par Luke Skywalker sera donc la traque du mystérieux agresseur de Leia.

Des retrouvailles avec Luke

Ce sera le moment le plus fort du film. La réunion des jumeaux Skywalker, après la fuite de Luke à la suite de son échec de formation avec Kylo Ren. Leia n'a de cesse de le chercher, mais grâce à Rey, Luke pourrait sortir de son exil sur l'île d'Ahch-To. Soit lors des funérailles de Han, ou à un moment encore plus dramatique et/ou important du film.

Des scènes plus longues avec sa fille Billie Lourd

Carrie Fisher et sa fille Billie Lourd Crédit : LucasFilm

Billie Lourd est la fille de Carrie Fisher, qui a fait sa première apparition avec sa mère dans la saga pendant l'épisode 7. Elle avait certes un tout petit rôle, mais elle annoncé qu'il serait "beaucoup plus important" dans le prochain film. Pour rappel, Billie Lourd (qui joue dans Scream Queens) interprète le lieutenant Connix de l'Alliance Rebelle. La lutte se poursuit contre le Premier Ordre, prêt à prendre sa revanche après la destruction de la Base Starkiller. Rendez-vous le 15 décembre prochain !