publié le 26/11/2017 à 09:17

Une nouvelle génération Star Wars s'apprête à naître. Après trois trilogies lancées depuis 1977, Disney a annoncé le 9 novembre dernier qu'une quatrième saga allait voir le jour. Sous la houlette de Rian Johnson, réalisateur du très attendu Star Wars 8, elle "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", selon le communiqué officiel de LucasFilm.



Une nouvelle qui peut autant réjouir que faire frémir les fans. La Guerre des Étoiles est-elle sur le point de devenir "la guerre des dollars"? En attendant d'en savoir plus sur les projets précis de Disney, on peut déjà se demander sur quelles histoires pourrait plancher Rian Johnson. Les possibilités sont infinies puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connues du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes 4,5 et 6) et la prélogie (épisodes 1 à 3).

Afin d'éviter de se perdre dans les confins de la galaxie très très lointaine, nous avons choisi trois histoires qui pourraient intéresser Rian Johnson.





1. Les Jedi et les Sith pendant l'Ancienne République

"Star Wars: Knights of the Old Republic" est une série de livres et de jeux vidéo Crédit : BioWare / LucasArt

Afin d'éviter les regards circonspects des amateurs de Star Wars, qui ne serait pas familier avec une grande partie de cet univers, sachez que l'Ancienne République est le régime politique le plus long de l'histoire de Star Wars. Il se termine à la fin de l'épisode 3 lorsque Palpatine proclame la naissance de l'Empire dans La revanche des Sith (épisode 3). Pendant cette période, Jedi et Sith se livrent une bataille sans merci comme on peut le voir dans les jeux Star Wars : Knights of the Old Republic (2003 et 2004). Le Côté Obscur tente de prendre le pouvoir face à un Ordre Jedi dispersé.





Si Rian Johnson décide d'explorer cette période, ce serait l'occasion de voir au cinéma des centaines de Sith et Jedi se battre, ce qu'on n'a jamais vu dans les épisodes précédents puisque les Sith ont été anéantis.

2. Les origines de l'Ordre Jedi

L'Ordre Jedi serait né plus de 5.000 ans avant La Guerre des Clones (épisode 2). Dans la saga, on les a d'abord découverts grâce à Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Il faudra ensuite patienter pour en savoir plus sur la Force, les autres Chevaliers de la Paix intergalactique, et surtout leur disparition à la suite de la Purge menée par Anakin Skywalkher (épisode 3).



Mais, qui sont les premiers Jedi ? Comment ont-ils créé l'Ordre que Luke semble renier dans Les Derniers Jedi ? Qui sont les premiers à avoir choisi d'embrasser le Côté Obscur ? L'univers officiel apporte peu d'éléments sur cette partie de l'histoire, ce qui nous permettrait de voir enfin les débuts des Jedi et la rédaction du Code Jedi, mais aussi de découvrir des Chevalières Jedi, peu développées dans les épisodes précédents.

3. L'exploration des Régions Inconnues

Aussi appelées l'Espace Inconnu, elles sont situées à l'Ouest des Territoires de la Bordure Extérieure. On a très peu d'informations sur les planètes qui s'y trouvent. Mais selon l'encyclopédie Star Wars, c'est là que se trouve (entre autres) la planète glacée qui accueillait la base Starkiller du Premier Ordre.



C'est d'ailleurs dans ces régions inconnues que se sont cachés des seigneurs de guerre Impériaux qui ont ensuite fondé le Premier Ordre. Rian Johnson lèverait donc le voile sur la naissance du Premier Ordre après la chute de l'Empire (épisode 6) en se focalisant sur des anciens sympathisants de Palpatine et/ou leurs descendants.