publié le 31/05/2018 à 16:38

Spawn rejoint la grande famille des héros de comics qui ressuscitent au cinéma. Son créateur Todd Mc Farlane a choisi l'acteur Jamie Foxx pour jouer l'antihéros sombre et maléfique. Un reboot que l'auteur de BD canadien va porter lui-même à l'écran, de l'écriture du scénario à la réalisation.



Selon le site Deadline, la star américaine va incarner Spawn, qui n'est autre que l'alter-ego d'Al Simmons. Cet agent spécial de la CIA a été éliminé par sa hiérarchie et signe un pacte avec Malébolgia, le seigneur des ténèbres dans l'espoir de retrouver sa femme Wanda. Mais il lui fait subir les pires tortures pendant 5 ans et revient sur Terre sous la forme maléfique d'un HellSpawn.

Jamie Foxx n'est pas à son premier film de super-héros. En effet, il a interprété Electro dans The Amazing Spider-Man en 2012. En reprenant le rôle, l'acteur devra surtout faire oublier la triste adaptation cinématographique avec Michael Jay White en 1997.

Todd McFarlane s'est associé à Jason Blum pour produire le film avec un budget de 10 à 12 millions de dollars. D'après le créateur, le film ne racontera pas les origines du personnage et ce dernier ne devrait (presque) pas parler. "Dans les films les plus effrayants, que ce soit Les Dents de la mer, The Thing de John Carpenter ou The Grudge et The Ring, le croque-mitaine ne parle pas".

Spawn Crédit : Images Comics