publié le 28/07/2019 à 08:10

Vous en avez assez des univers médiévaux occidentaux avec des grosses cottes de mailles, d'imposantes forteresses et des décors très écossais ou irlandais ? Shadow and Bone pourrait bien vous faire voir du pays et vous offrir un peu d'originalité puisque cette série se déroule dans un univers complètement inspiré par la culture russe.

Changement de paysage pour cette saga littéraire qui, pour une fois, a été écrite par une femme : Leigh Bardugo. Cette série nous plonge dans une Russie du XIXème siècle complètement réimaginée. Fracturée par une calamité surnaturelle, la Russie est attaquée par des monstres. Pour voyager en sécurité, les habitants se tournent vers les Grisha, des individus capables de manipuler la réalité. L'héroïne de cette histoire se nomme Alina, elle peut manipuler et créer de la lumière, une arme rare pour affronter les ténèbres qui rodent.

L'esprit "young adult" à la sauce russe

De tous les projets de séries de fantasy qui sont en travaux côté télévision, Shadow and Bone est probablement celui qui parlera le plus à un public "young adult", cette nouvelle catégorie très en vue chez les éditeurs et qui cible les adolescents et les jeunes adultes. La trilogie baptisée Grisha en français (Les orphelins du royaume, Le dragon de glace, L'oiseau de feu), tout comme un autre livre de la même autrice Six of Crows, seront adaptés à la télévision. Outre les aspects d'aventure et de fantasy, ces histoire devraient reprendre quelques traditions du genre comme le passage à l'âge adulte et les romances.

Le projet a été d'abord acquis par DreamWorks Television qui a finalement cédé sa place à Netflix. C'est le scénariste de Bird Box et Premier contact Eric Heisserer qui sera le showrunner et il sera épaulé par Shawn Levy de Stranger Things' à la production. La première saison comptera 8 épisodes.

La cible des livres étant plutôt "young adult", le public-cible pourrait être moins vaste que celui de Game of Thrones. Mais l'ambiance russe devrait séduire et offrir un bon bol d'air frais dans un univers dominé par l'esthétique celtique-tolkienienne. Pour ce qui est de surfer sur le succès de Game of Thrones, cette bande-annonce de la série de livres, reprend étrangement le style du générique de la série d'HBO... Une technique de communication qui devrait se répandre dans les prochaines années.

> Shadow and Bone by Leigh Bardugo

En résumé

Titre officiel : Shadow and Bone

Date de diffusion : inconnue

Showrunner : Eric Heisserer

Casting : inconnu

Diffuseur : Netflix

Saison et épisodes : une saison est prévue pour l'heure.

Comptes officiels : le compte Twitter de l'autrice Leigh Bardugo et sa newsletter.