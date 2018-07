"Roadies", "Preacher", "The Get Down"... 6 nouveautés séries à regarder cet été

publié le 30/06/2016 à 12:20

Game of Thrones vient tout juste de se terminer, l'été commence et vous n'avez plus de séries à regarder. Pour juillet et août, il y a bien le retour de Mr. Robot mais vous aimeriez un peu de fraîcheur. Ça tombe bien : de nombreuses nouveautés sont justement lancées entre les mois de juin et d'août, avant la grosse rentrée séries de septembre.



Plusieurs vont satisfaire les fans de musique, notamment Roadies, une comédie légère sur fond de tournée et de concerts et The Get Down, la série de Baz Lurhmann retraçant les débuts du hip-hop. Les amateurs d'étrange et de fantastique vont se tourner vers Preacher, avec son prêtre dur à cuire luttant contre les forces du mal, et Stranger Things, une "lettre d'amour" aux classiques surnaturels des années 80. Ceux qui préfèrent la comédie vont surveiller Vice Principles. Enfin, côté polar, The Night Of promet de combler le vide laissé par True Detective. Tour d'horizon de ces 6 nouveautés de l'été.



"Roadies"

L'univers des "roadies", ces techniciens, chauffeurs de bus et managers qui œuvrent dans les coulisses des tournées, a inspiré à Cameron Crowe une série. Le réalisateur, un peu dépassé au cinéma (son dernier Welcome Back a fait un flop total), tente l'aventure sur le petit écran épaulé de J.J. Abrams à la production. La bande son pop-rock et folk est à tomber, le casting est composé de têtes connues - notamment Luke Wilson, habitué des films de Wes Anderson : tous les ingrédients sont réunis pour faire de Roadies un bon divertissement estival. La série a démarré le 26 juin sur la chaîne américaine Showtime et est pour l'instant inédite en France.

"Preacher"

Adapté d'un comic-book drôle et violent, Preacher a tout pour devenir un gros succès. Dominic Cooper incarne un prêtre possédé par une entité déjantée, partant à la recherche de Dieu en personne. Autour de ce héros gravitent une galerie de personnages hauts en couleur, comme Cassidy, un vampire irlandais et Tulip O'Hare, l'ex du personnage principal, une fan d'armes à feu. La série, produite par le duo comique Seth Rogen et Evan Goldberg, est basée sur un comic-book à succès, ce qui permet aux fans de jouer le jeu des comparaisons entre le matériau d'origine et le rendu à l'écran. La série est diffusée sur AMC, la chaîne de The Walking Dead, aux États-Unis, et tous les lundis soirs sur OCS Choc à 20h40. Elle en est à peu près à la moitié de sa saison pour l'instant.

"The Night Of"

Un jeune pakistano-américain se réveille à côté du cadavre d'une jeune femme rencontrée la veille, les mains pleines de sang. À partir de ce pitch de départ, la série doit dépeindre les coulisses du système judiciaire américain. Le rôle de l'avocat du jeune homme a d'abord été attribué à James Gandolfini (Les Soprano) puis Robert de Niro après la mort du comédien, avant de revenir à John Turturro à cause d'un conflit d'emploi du temps. Diffusée sur HBO, cette mini-série en 8 épisodes est attendue pour combler le vide laissé par l'arrêt de True Detective. Rendez-vous sur OCS City tous les lundis soirs à partir du 11 juillet.

"Stranger Things"

E.T. est votre film de chevet et vous avez adoré le Super 8 de J.J. Abrams ? Vous aimerez probablement Stranger Things, qui se veut un hommage aux films de science-fiction des années 80. Elle met en scène Winona Ryder dans la peau de Joyce, une mère tentant de retrouver la trace de son petit garçon disparu. De nombreux événements mystérieux entourent sa quête : une énigmatique petite fille, des expériences gouvernementales top secrètes et des forces surnaturelles. Les 8 épisodes de la série seront dévoilés le 15 juillet.

"The Get Down"

Le cinéaste Baz Luhrmann (Roméo + Juliette, Moulin Rouge) signe pour Netflix une fresque ambitieuse sur la naissance du hip hop, du funk et du disco dans le New York des années 70. Le réalisateur travaille sur le concept depuis une dizaine d'années, et on ne devrait pas être déçu à en juger les premières images, qui retranscrivent fidèlement l'imagerie de l'époque. La bande son aussi ne devrait pas être au rabais, étant donné l'implication du rappeur Nas sur le projet. Les 6 premiers épisodes de la série - sur un total de 13 - seront dévoilés le 12 août sur Netflix.



"Vice Principles"

Deux vice-directeurs de lycée qui se détestent sont impliqués dans une guerre sans merci pour diriger l'école. Le pitch fleure bon la série B mais pique tout de même la curiosité : la série sera diffusée par HBO et les acteurs au casting, Danny McBride (Tonnerre Sous les Tropiques) et Walton Goggins (Les 8 Salopards) ont un gros potentiel comique. La bande annonce donne l'impression de voir une sorte de remake scolaire de l'hilarant Frangins Malgré Eux avec Will Ferrell. Un cocktail qui n'a pas l'air forcément très fin, mais qui semble indéniablement léger, parfait pour se vider la tête en vacances. La série sera probablement diffusée sur l'une des chaînes OCS qui a l'exclusivité des séries HBO en France.