publié le 25/07/2016

Depuis le 7 juillet, les anglo-saxons et les petits débrouillards pouvaient chasser des Pokémon grâce à l'application Pokémon Go. Depuis le 24 juillet, la totalité des possesseurs de smartphones Apple ou Android peuvent facilement rejoindre le mouvement en téléchargeant ce jeu de réalité augmentée. Vous pouvez jouer à la dure en écumant votre ville afin de trouver des Pokémon un peu au hasard mais tout cela pourrait vous prendre un temps considérable. Les arènes près de chez vous vont être dominées par des dresseurs et leurs Pokémon de haut niveau et tout cela pourrait devenir rapidement frustrant.



Voici quelques conseils pour rattraper votre retard, monter de niveau rapidement, obtenir des Pokémon avec de hauts PC et des tas d'objets.

Capturez tous les Pokémon que vous trouvez

Lorsque l'on comprend que le principe de Pokémon Go est de mettre la main sur 151 Pokémon différents et que l'on voit apparaître pour la dixième fois un Rattata ou un Roucool, il pourrait être légitime de se dire : "Je l'ai déjà, je vais arrêter de perdre mon temps avec ces doublons". Grossière erreur. L'expérience, cette denrée rare dans Pokémon Go, ne s'obtient que par le jeu des captures. Plus vous capturez de Pokémon et plus vous gagnerez des points d'expérience. Ces points d'expérience vous permettront de gagner des niveaux. Dès le niveau 5 vous pourrez accédez aux combats en arène et plus votre niveau sera haut plus vos Pokémon seront fort (avec des attaques spéciales particulières et un haut niveau de CP). Capturez des doublons est aussi le seul moyen de faire évoluer vos Pokémon. Grâce à la capture et au transfert de doublons vous pouvez gagner des "bonbons" nécessaire pour faire de votre petit Roucool un brave Roucoups ou un majestueux Roucarnage.

Donnez un effet à votre Pokéball

Toujours dans l'optique de récupérer un maximum d'expérience, vous pouvez réalisez différents gestes techniques (n'ayons pas peur des mots), lors de la capture de Pokémon. Vous pouvez être très précis et effectuer un "joli tir" sur la Pokéball tombe sur le centre du petit cercle concentrique de capture. Plus le cercle est petit pour votre tir sera récompensé. La récompense est cependant assez aléatoire en pratique. Une autre technique permet de grappiller quelques points : un lancer avec effet. Il vous suffit de faire tourner légèrement votre doigt sur la Pokéball, elle scintillera et de la lancer légèrement sur la droite. La balle effectuera une courbe et voilà !

Profitez des leurres

Les "Leurres" sont des petits objets roses qui servent d'aimants à Pokémon. Dès qu'un leurre est utilisé sur un PokéStop ce dernier sera entouré de pétales de cerisiers roses. Courrez-y pour y capturer de nombreux Pokémon rares et puissants. Vous pouvez même maximiser l'effet en mettant plusieurs leurres sur des Pokéstop proches ou en utilisant sur votre personnage un "Encens". Tous ces objets bonus attirent les Pokémon. vous pouvez les trouvez (mais ils sont très rares), les gagner en montant de niveau ou encore les acheter contre quelques PokéPièces.

Traquez les Pokémon qui vous manquent

Vous pouvez utilisez le radar intégré à l'application qui vous permet de savoir quels Pokémon sont à côté de vous. Trois mesures : une, deux ou trois traces en fonction de la proximité de votre proie. Vous pouvez aussi utiliser des cartes collaboratives ou des outils de recherches comme Pokévision.

Économisez votre "Poussière étoile"

Pour faire évoluer vos Pokémon, il faut avant tout les "recharger". Vous pouvez les recharger jusqu'à ce que l'arc de cercle au dessus d'eux soit complètement rempli. Plus ils seront rechargés plus ils seront forts après leur évolution. Seul problème, cette recharge demande deux ressources rares : les bonbons et de la poussière étoile. Dans un premier temps, la tentation sera forte de faire évoluer vos premiers Pokémon de faible niveau. N'en faites rien. Attendez de monter de niveaux (le niveau 10 sera facilement atteint), vous capturerez alors naturellement des Pokémon avec des PC bien plus élevés à l'état sauvage. Ce sont ces créatures là qu'il faudra recharger et faire évoluer.

Prenez le bus

Pour trouver des Pokémon et des PokéStops, il faut marcher. Beaucoup. Il en va de même pour faire éclore les œufs de Pokémon. Certains réclament près de 10 km de randonnée. Pour aller plus vite, une technique : prendre le bus, le tram ou une voiture assez lente (du côté passager, de grâce). Ces modes de transport doivent être suffisamment lents pour simuler une marche rapide. Si vous dépassez les 30 km/h, l'application ne prendra plus en compte vos pas. Même constat si vous êtes en métro (sous le sol, votre GPS ne captera pas) ou dans un train ou un avion (trop rapides).