publié le 15/11/2019 à 16:18

Les deux nouveaux jeux de la franchise Pokémon sont disponibles depuis ce vendredi 15 novembre sur la Nintendo Switch. Annoncées en grande pompe par la firme japonaise et attendus de pied ferme par les fans, les versions Épée et Bouclier invitent les joueurs dans la région de Galar, à la découverte de 81 nouvelles créatures.

Pour fêter la sortie de ces deux jeux, la société SEMrush, spécialisée dans l'informatique, a dévoilé la liste des Pokémon les plus recherchés par les internautes français. Sans surprise, Pikachu écrase littéralement la concurrence et figure au sommet du classement, avec une moyenne de plus de 79.000 recherches mensuelles. Mascotte indissociable de la franchise, pratiquement depuis ses débuts, la souris électrique bénéficie d'une popularité inaltérable, certainement renforcée un peu plus par ses récents débuts au cinéma.

Loin derrière l’éternel compagnon de Sacha, Evoli occupe la seconde place avec 22.701 recherches par mois. Mewtwo vient compléter le podium, en totalisant 16.255 recherches mensuelles. À noter que les Pokémon issus de la première génération restent, malgré les années, les plus populaires chez les internautes. Il faut attendre la 13ème place pour apercevoir Rayquaza, premier représentant des générations suivantes.

Liste des Pokémon les plus populaires en France selon @semrush qui se base sur le volume de recherches mensuelles sur Google :

1. Pikachu

2. Évoli

3. Mewtwo

4. Bulbizarre

5. Dracaufeu

6. Salamèche

7. Ronflex

8. Boustiflor

9. Rondoudou

10. Carapuce pic.twitter.com/9S6KNOUI3e — jeuxvideo.com (@JVCom) November 14, 2019