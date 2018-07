publié le 31/10/2017 à 15:40

C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de jeux vidéo. Du 1er au 5 novembre, la Paris Games Week (PGW) s'installe au Paris Expo Porte de Versailles, où se bousculent amateurs de manettes et concepteurs de jeux.



Pour cette 8e édition, la PGW mettra à l'honneur les jeux de 2017-2018 comme Super Mario Odyssey (Nintendo), Assassin's Creed Origins (Ubisoft) et Star Wars Battlefront II (PlayStation), mais aussi de nombreuses animations autour du rétrogaming, et des rencontres avec les grands noms du jeu vidéo.

Mise en place par le SELL (le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la Paris Games Week est devenue un événement incontournable. Le Salon est fait de sorte qu'il permet à tous les publics de s'y retrouver.

Infos pratiques

Vous avez rendez-vous du 1er au 5 novembre de 8h30 à 18h30 (sauf le dimanche, fermeture à 18h) aux pavillons 1-2 et 2-3 de Paris Expo Porte de Versailles.



Les places sont à 19 euros (plein tarif) et 15 euros (pour les tarifs réduits) et sont disponibles sur la billetterie officielle. Le samedi 4 novembre, tous les billets seront à 20 euros.



Pour les transports en communs, vous pouvez vous rendre sur le lieu avec la ligne 12 du métro à l'arrêt Porte de Versailles et à la station Balard sur la ligne 8.



Pour le tramway, empruntez les lignes 2 et 3 et arrêtez-vous à Porte de Versailles. Pour les bus, les lignes 39 et 80 vous arrêteront à Porte de Versailles.