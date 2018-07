publié le 27/02/2017 à 15:41

On a beau les aimer, les films de super-héros sont souvent boudés par les Oscars. Ou récompensés dans les catégories "techniques" plutôt que par les prestigieux prix de Meilleurs acteurs et actrices, film et réalisateur. La preuve encore cette année avec Suicide Squad qui repart avec le Meilleur maquillage et coiffure et Les Animaux Fantastiques pour les effets spéciaux. Une première dans l'histoire de la pop culture avec deux films qui se font une (petite) place entre la comédie musicale La La Land et le drame Moonlight.



Mais, verra-t-on un jour un film avec nos super-héros préférés remporter une statue ? Rien n'est sûr, malgré l'Oscar posthume de Heath Ledger pour le Meilleur second rôle en tant que Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, en 2009. Depuis et malgré les succès colossaux aux box-office des films de la franchise Avengers, ou de Captain America : Civil War, aucun acteur ou réalisateur n'a été récompensé. Et cela pour plusieurs raisons.

Des films "enfantins" pour les statuettes

C'est malheureux à dire, mais c'est bien la mentalité Hollywoodienne qui n'a pas évolué. En 2015, le réalisateur Alejandro González Iñárritu qui avait triomphé avec Birdman, où Michael Keaton , l'acteur principal s'imagine être un super-héros, avait déclaré : "Il n'y a pas de mal à être obnubilé par les super-héros lorsqu'on a 7 ans. Mais cela le devient lorsqu'on grandit", comme le rapporte Variety. Des propos qui ont de quoi faire bondir les amateurs de comics et de films dédiés aux héros Marvel et DC Comics, les deux grands géants du genre. Et puis on ne peut s'empêcher de faire un clin d’œil à Alejandro González Iñárritu puisque Michale Keaton interprétera le Vautour, l'ennemi de Spider-Man dans le prochain film sur l'Homme araignée.

Heureusement, tout Hollywood n'est pas contre les films de super-héros. Steven DeKnight, le showrunner de la série Marvel-Netflix Daredevil avait répondu au réalisateur avec fermeté : "Une fois que la série [de super-héros] arrive au niveau de l'Académie, il y a un snobisme apparent contre ces séries. Les propos d'Alejandro González Iñárritu sont faux : les comics ne sont plus pour les enfants depuis des décennies".

Des intrigues trop fantaisistes pour être prises au sérieux

Mais, qu'est-ce qui peut bien empêcher les Académiciens de voter pou un Civil War, premier film de la saga Avengers à proposer un film où les héros, Captain America et Iron Man s'affrontent avec leurs deux équipes, ou Doctor Strange, premier film Marvel aux effets spéciaux dantesques ? Une intrigue trop loin de la réalité et des personnages auxquels on ne peut pas s'identifier, avec leurs super-pouvoirs. Pour autant, Deadpool, avec son synopsis détonnant a réussi à se faire une place dans la nomination du Meilleur film du Golden Globes face à La La Land, le grand favori de l'année. Mais, le film de Tim Miller n'a finalement pas réussi à séduire jusqu'au bout les votants.

Des membres de l'Académie peu familiers au genre

Ce n'est pas tout Hollywood qui décide quel film ou quel acteur sera en lice pour les Oscars, mais les membres de l'Académie. Et la plupart sont un peu trop vieux pour prendre au sérieux, comme ils devraient l'être, les films de nos héros. "J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je pense que des personnes qui grandissent avec ce genre [les séries de super-héros], sans le considérer comme enfantins, c'est-à-dire nous, allons devenir la génération la plus âgée et donner ainsi un nouveau regard au genre", a expliqué le showrunner de Daredevil dans un entretien pour Variety.



Ainsi, dans les cérémonies où les votants sont plus jeunes, comme les Teen Choice Awards, le genre a la côte. Pour rappel, c'est le public, majoritairement adolescent qui vote pour son film, acteur et série préférés de l'année. Ainsi en 2016, Deadpool a été élu Meilleur film d'action, Civil War Meilleur film fantastique avec aussi un prix pour Chris Evans (l'interprète de Captain America).

Des Oscars spéciaux pour les films de super-héros ?

C'est une idée de MoviePilot. Comme les films de super-héros sont relégués dans les catégories techniques, il faudrait leur créer une cérémonie spéciale, où ils pourraient ainsi recevoir les Oscars de Meilleur film, acteurs, actrices et seconds rôles. Ce qui permettrait de donner un nouvel élan aux films de la pop culture, et les récompenserait à un plus haut niveau. Pour autant cela pourrait être une idée à double tranchant : les films de super-héros n'étant pas très prisé par le gratin de Hollywood, pas sûr que la cérémonie soit alors prise d'assaut par les médias non-spécialisés sur la question.



Peut-être faudrait-il que les Oscars créent un prix pour le Meilleur film adapté d'un comics ou avec des personnages de comics. Cela permettrait aussi doucement mais sûrement de faire avancer les super-héros au sein de la plus grande cérémonie du cinéma. Et cela éviterait par la même occasion de sortir ces films d'une catégorie encore bien trop dévalorisée.