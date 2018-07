Netflix lance enfin un mode hors-ligne pour smartphones et tablettes

publié le 30/11/2016 à 16:05

C'est une petite révolution pour le géant mondial du streaming. Dans le métro, en voiture, à la montagne ou au camping... Les quelque 90 millions d'abonnés à Netflix vont enfin pouvoir l'emporter partout avec eux. Le service fondé par Reed Hastings lance ce mercredi 30 novembre une nouvelle fonction pour son application mobile permettant de télécharger certains titres de son catalogue afin de les visionner hors-ligne sur des appareils iOS et Android. Il fallait jusqu'ici être connecté à Internet pour en profiter.



C'est un revirement dans la stratégie de Netflix qui a longtemps répété qu'une telle option n'était pas envisagée. L'offensive mondiale d'Amazon à venir et le lancement de Netflix dans 130 nouveaux pays en janvier dernier auraient achevé de convaincre Reed Hastings de changer son fusil d'épaule.

"Bien que nos utilisateurs apprécient regarder Netflix de chez eux, beaucoup d'entre eux souhaitent également pouvoir regarder la suite de Stranger Things dans l'avion ou tout autre endroit avec une connexion Internet limitée ou onéreuse", écrit Netflix dans un communiqué. "Grâce à notre nouvelle fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur "Télécharger" depuis la page détaillée d'un film ou d'une série TV pour pouvoir ensuite en profiter, même sans connexion Internet".

Avec "Stranger Things" et "Black Mirror", sans les séries Marvel

Tous les programmes de Netflix ne sont pas concernés par le service qui doit s'étendre progressivement. La négociation des droits auprès de chaque major constitue le frein principal. Mais on retrouve déjà de nombreux titres au sein de la section "Contenu téléchargeable", comme les principaux contenus originaux de la société Stranger Things, Orange is The New Black, Narcos ou Black Mirror. En revanche, les productions Marvel comme Daredevil, Jessica Jones ou Luke cage manquent à l'appel.

Netflix autorise finalement le téléchargement, une option réclamée de longue date par ses utilisateurs

La fonction est accessible après avoir téléchargé la dernière mise à jour de l'application et semble seulement fonctionner sur les appareils connectés en WiFi. Tous les abonnements de Netflix sont éligibles, sans frais supplémentaire. Il est possible de mettre un téléchargement en pause pour le reprendre plus tard.

Une fonction déjà proposée par la concurrence

Réclamée de longue date par les utilisateurs de Netflix, cette fonctionnalité était déjà proposée par d'autres services de streaming, comme Canal Play, HBO ou OCS. Le service d'Orange autorise le téléchargement de 5 films et 20 séries simultanées quand Canal Play limite leur visionnage à 30 jours après le téléchargement et 48 heures si la lecture est entamée. Netflix n'était pas en mesure de préciser si de telles limites vont s'appliquer à son service, indiquant seulement que "cela va dépendre des accords avec les licences". Selon Les Échos, la fenêtre de conservation s'étire entre une semaine et un mois.