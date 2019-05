"May the 4th" : 7 manières de fêter le Star Wars Day 2019 chez soi

publié le 04/05/2019 à 10:55

Chaque 4 mai, la communauté Star Wars célèbre la galaxie très très lointaine. La réplique culte "May The Force Be With You" ! a donné naissance, il y a 40 ans, au "May the fourth" ou Star Wars Day.



Après la Star Wars Celebration, en avril, qui est le plus grand rassemblement de fans Star Wars de l'année, le May the 4th est un événement incontournable. L'occasion de célébrer dignement l'univers de George Lucas né en 1977 avec Un nouvel espoir (épisode 4) et dont un cycle s'achèvera le 18 décembre 2019 avec L'Ascension de Skywalker (épisode 9). Le film conclura en effet la saga Skywalker au cinéma, pour laisser place à une nouvelle saga sous la houlette de Rian Johnson de Star Wars 8, David Benioff et D.B Weiss de Game of Thrones.

Outre les célèbres #MayThe4thBeWithYou et #StarWarsDay sur les réseaux sociaux, les concours de cosplay, les événements organisés par Disney dans les parcs d'attractions et et les magasins, la rédaction vous donne 7 pistes pour célébrer ce jour si spécial

1. Se faire un marathon "Star Wars"

Quoi de mieux pour se plonger dans l'univers de Star Wars que de regarder TOUS les films de la saga sans pause ? De nombreux fans s'essaient à l'exercice chaque année. Mais attention, il faut s'accrocher : en assemblant tous les films de la saga, on se retrouve avec plus de 15 heures de visionnage. Libre à chacun de regarder les films dans l'ordre qu'il le souhaite : en suivant la sortie des films à savoir la saga originelle (épisodes 4,5,6), la prélogie (épisodes 1,2,3), Star Wars 7, le spin-off Rogue One, Star Wars 8 puis le spin-off Solo. Ou en suivant la chronologie de l'histoire Solo, Rogue One, la prélogie (épisodes 1,2,3), la saga originelle (épisodes 4,5,6), puis Le Réveil de la Force (épisode 7) et Les Derniers Jedi (épisode 8). Et si vous en avez le courage, vous pouvez raconter votre expérience en direct sur Twitter.

2. Réaliser le meilleur cosplay de la galaxie

Les fans de Star Wars sont connus pour leur créativité. Ils peuvent également célébrer le 4 mai en portant des déguisements de la saga cousus mains ou achetés en ligne sur la saga. L'occasion idéale pour se pavaner, déguisé en Stormtrooper ou dans l'épaisse fourrure de Chewbacca. Celles qui souhaitent rester soft peuvent aussi se coiffer comme la princesse Leia, en arborant ses deux fameux macarons.

3. Écouter la bande originale en boucle

Nombreux sont les fans à frémir en entendant les premières notes mythiques du générique de Star Wars ? Les mélomanes dans l'âme peuvent profiter du 4 mai pour écouter les musiques des films. Elles ont toutes été écrites par le compositeur John Williams, à l'exception de celle de Rogue One, composée par Michael Giacchino et celles de Solo : A Star Wars Story, de John Powell.

> John Williams - Star Wars Theme (Live, 1984) (HQ áudio)

4. Préparer des gâteaux en forme de vos héros préférés

Étonnant mais vrai, on peut également célébrer cette journée spéciale en préparant des gâteaux ressemblant aux personnages emblématiques de la saga spatiale. Internet regorge d'idées et d'inspiration pour tous ceux qui rêve d'avaler des gâteaux en forme de BB-8, Chewbacca, la princesse Leia ou même... Yoda. Les fans peuvent même se préparer le "Blue Milk", le fameux breuvage bleu à base de lait avalé par les personnages dans la saga.

5. Jouer aux jeux vidéo de la saga

Star Wars, ce n'est pas que des films, c'est aussi une multitude de jeux sur différentes consoles. Jeux de plateforme, de stratégie ou de tirs, la franchise a développé différentes formules pour les amateurs de jeux vidéos. Les grands classiques étant Star Wars : Battlefront et Star Wars: Battlefront II, sans oublier Star Wars : The Old Republic et Knights of the Old Republic.

6. Parler comme Yoda

De la concentration il faudra. Pour célébrer cette journée, pourquoi ne pas parler à l'envers, comme le fait si bien Yoda ? Attention, il faudra rester bien concentré toute la journée. Que la force soit avec vous.

7. Organiser une soirée à thème

Pourquoi rester seul quand on peut être accompagné ? Les fans peuvent également célébrer ce jour entre amis, fans de la saga, en organisant une soirée à thème. Chacun peut donc venir déguisé en son personnage favori, se nourrir avec des gâteaux 100% Star Wars et même danser sur la bande originale du film. De quoi rendre ce 4 mai mémorable.