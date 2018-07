publié le 26/04/2017 à 16:43

C'est une petite boulette qui commence à faire beaucoup de bruits dans l'univers Marvel. L'actrice Zoe Saldana qui interprète Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, aurait dévoilé par inadvertance le titre officiel du film Avengers 4 qui se déroulera juste après Avengers : Infinity War. Le titre dévoilé par l'actrice révélerait d'ailleurs un énorme spoiler sur l'histoire de ce dernier. Pour le moment, l'intitulé d'Avengers 4 est tenu secret, tandis que celui d'Infintiy War devrait changer, comme l'a annoncé le réalisateur Joe Russo dans un entretien pour le site américain Uproxx.



Des nouvelles qui augmentent donc l'impatience des fans avant la sortie de ces films prévus en mai 2018 et 2019. Et si on sait déjà que nos super-héros préférés seront au casting pour combattre le titan Thanos dans Infinity War, on a appris ce qui se passerait dans la suite grâce à Zoe Saldana.

Avengers 4 title - Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) 24 avril 2017

En effet, l'actrice a confié : "Je pense que les Gardiens ont déjà tourné leurs scènes dans Infinity War, la première partie. Puis, nous devrons revenir plus tard dans l’année pour Gauntlet", comme le rapporte le journaliste de la BBC qui a pu interviewer l'actrice. Avengers 4 devrait donc s'appeler : Avengers : Infinity Gauntlet.

Qu'est-ce donc que "Gauntlet" dans l'univers Marvel ?

Il faut se rapprocher de l'histoire des comics Marvel pour en savoir plus et se rendre compte que l'info est de taille. Il s'agit en effet de la série éditée en 1991 nommée The Infinity Gauntlet, qui est bien évidemment centré sur le Gant de l'Infini qui recueille les Six Pierres de l'Infini, que Thanos convoite plus que tout. Ce qui voudrait dire que le titan parvient à récupérer toutes les Pierres à la fin d'Avengers : Infinity War et qu'il est donc surpuissant et apte à détruire la Terre. Et s'il a pu atteindre son objectif, cela veut sûrement aussi dire que nombre des super-héros Marvel pourraient périr dans ce premier combat...

La série de comics "The Infinity Gauntlet" qui devrait être adapté dans "Avengers 4" Crédit : Marvel