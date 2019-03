publié le 26/03/2019 à 13:52

C'est le job de rêve des fans Marvel : être payé pour regarder les films du MCU (Univers cinématographique Marvel). Cable TV, une chaîne de streaming américaine l'a fait. Sur son site, la chaîne offre 1.000 dollars et de nombreux cadeaux au candidat ou à la candidate qui acceptera de regarder les 20 films Marvel à la suite.



Vous ne rêvez pas, mais malheureusement cette offre est réservée aux personnes majeures vivant aux États-Unis et qui peuvent y travailler... Les fans devront d'abord écrire une lettre de motivation de 200 mots, qu'ils ou elles peuvent agrémenter d'une vidéo, avant d'être retenu par Cable TV. Il faudra ensuite regarder les 20 films du MCU d'Iron Man (2008) à Ant-Man 2 (2018) tout en se filmant sur les réseaux sociaux et en postant des photos de ce marathon Marvel. Cable TV ne prend pas en compte Captain Marvel, 21e film du MCU, qui est toujours en salles et donc indisponible en DVD.

Ce marathon prévoit 42 heures de visionnage en compagnie d'Iron Man, Captain America, Gamora et Black Panther, avant la sortie tant attendue d'Avengers 4, le 24 avril 2019 en France et le 26 avril aux États-Unis. L'heureux ou l'heureuse gagnante de cette offre de rêve recevra, en plus de son chèque, de nombreux prix comme un mug Gant de l'Infini, un plaid Iron Man et une carte cadeaux de 1.000 dollars.