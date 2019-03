publié le 28/03/2019 à 12:00

Angelina Jolie serait prête à rejoindre l'univers des super-héros et héroïnes au cinéma. Comme le révèle le très renseigné The Hollywood Reporter, l'actrice et réalisatrice est intéressée par The Eternals, le prochain film Marvel de la Phase 4.



Pour le moment, l'intrigue de The Eternals, qui sera le premier film Marvel réalisé par une femme, Chloe Zao, est encore secrète. Mais, une source a confié à THR, qu'on découvrira l'histoire d'amour entre Ikaris et Sersi, deux Éternels. Le média ignore si Angelina Jolie incarnera l'héroïne Sersi. Pour le moment, l'actrice n'a pas réagi à l’information. Dans tous les cas, l'actrice sera à l'affiche de Maléfique 2 en octobre 2019.

Les Éternels, qui n'ont pas encore fait d'apparition dans le MCU (univers cinématographique Marvel) sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes, lors de leur arrivée sur Terre. Les Célestes créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.