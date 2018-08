publié le 10/08/2018 à 12:56

La mobilisation des Gardiens de la Galaxie va-t-elle sauver James Gunn ? C'est bien possible, comme le révèle Deadline. Selon le média américain, Marvel Studios serait en pleine négociation avec Disney pour réembaucher le réalisateur de la franchise, renvoyé il y a plusieurs semaines pour d'anciens tweets polémiques.



Selon des sources citées dans Deadline, Marvel essayerait de persuader Disney d'accepter un compromis susceptible de permettre à James Gunn de réaliser Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour Marvel, il est indéniable que "le réalisateur est le meilleur pour continuer la franchise" la plus barrée de la Maison des Idées au cinéma.

Cette négociation aurait été demandée par Marvel à la suite de la lettre ouverte du casting des Gardiens de la Galaxie. Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora) ou encore Bradley Cooper (Rocket) prennent ainsi la défense du réalisateur et demandent clairement à Disney de lui donner une seconde chance. Dave Bautista (Drax) avait ensuite déclaré qu'il avait "la nausée" de travailler pour Disney.

Comment James Gunn pourrait-il revenir chez Marvel-Disney ?

James Gunn en compagnie du casting des "Gardiens de la Galaxie 2" Crédit : Joel Ryan/AP/SIPA

Selon un rapport publié par The Hollywood Reporter, Disney serait en négociations avec James Gunn, pour qu’il soit crédité au générique des Gardiens de la Galaxie 3, mais en tant que scénariste. L'entreprise aux grandes oreilles compte ainsi utiliser son script, qu'il a terminé en mai dernier, et le confier à un réalisateur (ou une réalisatrice, sait-on jamais). Mais qui accepterait ce poste dans de telles circonstances ?



D'autres sources expliquent au THR que James Gunn pourrait réintégrer Marvel-Disney pour développer et réaliser un autre film que Les Gardiens de la Galaxie 3. "Pour le moment, il n'y a pas de verdict final concernant cette affaire, les discussions avec Marvel sont toujours en court", déclare ainsi une source proche du dossier.

En attendant, James Gunn "courtisé" par DC Comics

En attendant, de nombreux producteurs [dont certains ont remporté des Oscars], restés anonymes, ont confié au THR qu'ils voudraient collaborer avec James Gunn. Et selon le média américain,DC Comics et Warner Bros, les rivaux historiques de Marvel, seraient très intéressés.



Mais pour l'instant, aucune négociation n'a été engagée entre le réalisateur et d'autres grands studios de production. "On nous a conseillé de ne rien lui proposer jusqu’à ce que l’affaire Disney soit résolue à 100%", explique ainsi un producteur. Un autre prend la défense de Gunn : "Avoir un sens de l'humour inapproprié ne devrait pas être un crime".



Les fans retiennent leur souffle en attendant le dénouement de cette histoire qui agite la communauté Marvel depuis le 20 juillet dernier, lorsque les vieux tweets de James Gunn ont été déterrés par le média conservateur The Daily Caller.