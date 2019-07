publié le 27/07/2019 à 08:05

Si vous trouviez la série Game of Thrones longue et massive, avec les milliers de pages écrites par G. R. R. Martin, préparez-vous car l'une des plus longues séries de fantasy s'apprête à être adaptée sur le petit écran.

Publié en 1990, le cycle The Wheel of Time (La Roue du Temps) compte, selon les éditions, entre 12 et 22 tomes. Débutée par l'Américain Robert Jordan, décédé en 2007, La Roue du Temps a été terminée par un autre auteur célèbre de fantasy, Brandon Sanderson (Fils-des-brumes, Les archives de Roshar). L'œuvre présente des éléments qui en feraient une série télé très populaire : une longévité certaine pour assurer au moins 10 saisons et des personnages féminins centraux et puissants, les Aes Sedai (sorte de mages), capables de manipuler le "Pouvoir unique".

La saga dispose d'une notoriété telle qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas déjà été adaptée. On compte déjà des bandes dessinées, des jeux vidéo, des albums tirés de l'univers. Après moult rebondissements juridiques, il a été annoncé en février 2018 que Sony Pictures Television et Amazon auront en charge l'adaptation d'une série télévisée. Rafe Judkins, ancien candidat de Survivor (le Koh-Lanta américain) et scénariste de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. a été sélectionné pour être le showrunner de cette série très ambitieuse. C'est la réalisatrice allemande Uta Briesewitz (Orange is the new black, Westworld) qui a été sélectionnée pour réaliser les premiers épisodes.

Moiraine au centre de l'intrigue ?

Pour l'heure, la série semble avoir choisi comme personnage principal, Moiraine Damodred. Il s'agit du premier personnage a avoir été casté et c'est l'actrice Rosamund Pike (Orgueil et Préjugés, Gone Girl) qui a décroché le rôle. Une actrice aussi reconnue ne se contentera pas d'être un personnage secondaire et il est fort probable que l'histoire de Moiraine sera l'axe narratif principal de la première saison. Cela surprendra certainement les fans puisque les livres centrent immédiatement l'action sur le jeune Rand, l'Élu de cet univers imaginaire.

Choisir Moiraine comme personnage principal pourrait permettre aux scénaristes de s'éloigner très légèrement du récit des livres, de raconter différemment l'introduction déjà-vue des romans (un jeune fermier naïf qui se retrouve catapulté Élu) et de féminiser très frontalement un genre souvent dominé par les protagonistes masculins.

D'ailleurs, cette question de genres irrigue totalement l'histoire de la Roue de Temps. Les hommes, par exemple, ne peuvent pas maîtriser le Pouvoir unique (l'énergie magique de ce monde) sans devenir fous et seules certaines femmes, appelées Aes Sedai, contrôle directement ces forces surnaturelles.

Le tournage de cette nouvelle série devrait commencer à Prague en République tchèque en septembre 2019. Aucune date de diffusion n'a été annoncée. La série pourrait commencer vers fin 2020 ou 2021. Amazon fera sans doute très attention à ne pas télescoper ce projet avec son autre grande série de fantasy sur le Second Âge de la Terre du Milieu dans l'univers du Seigneur des Anneaux.

En résumé

Titre officiel : The Wheel of Time

Date de diffusion : 2021

Showrunner : Rafe Judkins

Casting : Rosamund Pike (dans le rôle de l'Aes Sedai Moiraine Damodred)

Diffuseur : Amazon.

Saison et épisodes : une saison est prévue pour l'heure.

Comptes officiels : le compte Twitter des scénaristes de la série, le compte Twitter de Rafe Judkins ou son Instagram, le compte Instagram de Rosamund Pike, le compte de l'écrivain Brandon Sanderson qui a pris la succession de l’auteur originel Robert Jordan après la mort de ce dernier.