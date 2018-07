La New Nintendo 2DS XL annoncée pour juillet

publié le 28/04/2017 à 11:32

Les gamers vont se frotter les pouces. La date de sortie de la New Nintendo 2DS XL a été annoncée, et ce n'est pas dans si longtemps. La console portable sera disponible en Europe et aux États-Unis à partir du 28 juillet prochain. Les Japonnais seront chanceux car ils pourront se la procurer quelques jours avant, dès le 13 juillet, d'après Gamekult.



Cette nouvelle Nintendo 2DS aura un petit plus par rapport à la 2DS classique : un écran rabattable aussi large que celui de la New Nintendo 3DS XL. Elle sera aussi équipe du stick C et des boutons ZL|ZR mais elle ne lira pas de fonction 3D. La fonctionnalité amiibo sera intégrée. Les amiibo, ce sont des petites figurines ou des cartes interactives qui interagissent avec les jeux.

En même temps que ce lancement, sortent également trois autres nouveautés : Hey ! Pikmin, Miitopia et L'Infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Pouvez-vous rester concentré. Nintendo promet "une vaste collection de jeux en 2D". La console, quant à elle, sera disponible en Europe en coloris noir / turquoise et blanc / orange. En ce qui concerne le prix, le constructeur a fait savoir qu'elle sera vendue 150 dollars aux États-Unis, mais ne dévoile pas son prix en euros.

Le 3 mars dernier, Nintendo a déjà fait beaucoup de bruit avec sa nouvelle console innovante. La Switch a été vendue à 105.000 exemplaires en France en à peine 4 jours.