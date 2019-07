publié le 29/07/2019 à 08:05

Il s'agit de la saga de romans qui remporte tous les plus prestigieux prix en ce moment. Prix Hugo ou Nebula, rien n'échappe à N. K. Jemisin, l'auteure afro-américaine de La Cinquième Saison, le premier tome de sa saga de la Terre fracturée. Cet univers n'est pas seulement un monde de fantasy et ces romans mélangent allègrement des aspects fantastiques avec des notions de science-fiction. C'est ce mélange qui peut tout particulièrement plaire à un public qui va subir une vague de fantasy post-Game of Thrones dans les prochaines années et pourrait bien connaître une overdose du genre.

Dans son monde, les habitants subissent de terribles catastrophes naturelles sur un continent unique. Son monde connaît un grand nombre de communautés, de castes et d'espèces. Parmi eux, les Orogènes se distinguent par leur capacité à calmer ou amplifier les activités sismiques en absorbant l'énergie environnante et la redirigeant. L'histoire suit les aventures de trois personnages féminins dans ce monde dévasté et très divisé.

C'est le groupe TNT qui a acquis les droits en 2017 pour produire une série. La scénariste de Sleepy Hollow, Leigh Dana Jackson devrait écrire le "pilot" et le créateur de la série Heroes (oui, souvenez-vous Heroes...), Tim Kring, devrait être le producteur exécutif de cette adaptation. Cette saga aux accents écologistes et féministes pourrait séduire le public mais la série est encore confidentielle même chez les amateurs de fantasy si on la compare à l'oeuvre de Tolkien, Martin ou Jordan.

En résumé

Titre officiel : La Cinquième Saison

Date de diffusion : inconnue

Showrunner : Leigh Dana Jackson (Sleepy Hollow) va écrire le scénario du premier épisode, Tim Kring (Heroes) est pressenti pour être en charge de la production exécutive.

Casting : inconnu

Diffuseur : TNT

Saison et épisodes : une saison est prévue pour l'heure.

Comptes officiels : le compte Twitter de N. K. Jemisin, Leigh Dana Jackson et Tim Kring.