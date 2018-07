Henri Cavill incarne Superman depuis 2013 et "Man of Steel"

La promotion de Justice League, le premier film sur la super-team de DC Comics, monte en puissance. Le week-end dernier, une nouvelle bande-annonce plutôt prometteuse a été dévoilée. Entre les répliques de Bruce Wayne, les pouvoirs d'Aquaman et la speed-force de The Flash, une question demeure : où est-donc passé Superman ? Le Kryptonien n'est toujours pas apparu dans les trailers, malgré son retour confirmé et sa présence dans la première image de Justice League.



L'impatience commence à augmenter, surtout après cette courte séquence dans le dernière bande-annonce, où on aperçoit Loïs Lane (la petite amie de Clark Kent / Superman) regarder vers le ciel. On peut se douter qu'elle imagine le retour de son grand amour ou qu'elle le voit réellement. Quoiqu'il en soit, sa présence est liée à celle du héros volant. On comprend aisément que Zack Snyder, le réalisateur du blockbuster, entretienne le mystère : le retour de Superman dans Justice League sera, sans doute, un élément clé de l'intrigue.



Il faut dire que le héros devrait revenir de loin : d'entre les morts plus précisément. En effet, le super-héros s'est sacrifié au cours de son combat contre Doomsday dans Batman V Superman, pour sauver Batman, Wonder Woman, et le monde. Rien que ça ! C'est d'ailleurs sa disparition qui pousse Batman, aidé de Wonder Woman, à recruter d'autres méta-humains pour combattre le crime : The Flash, Aquaman et Cyborg, qu'on découvrira dans le long-métrage le 15 novembre prochain.

L'arrivée de Black Superman dans l'aventure

Superman ne sera certainement plus le même dans Justice League. Il devrait avoir un nouveau costume : le Solar Suit, une tenue qu'il endosse dans les comics après sa résurrection dans La Mort de Superman, dont Batman V Superman s'inspire fortement. Superman devient alors Black Superman, avec des cheveux longs. Son arrivée dans l'aventure est bien partie pour être au centre de Justice League, même si certaines rumeurs expliquent que Cyborg serait en réalité le vrai héros du film. Mais, il n' a pas la notoriété de Superman, dont la mort et la résurrection ont passionné des générations de fans dans les comics.



Il faudra encore patienter avant de le découvrir, comme les fans avaient dû attendre de revoir Luke Skywalker dans la promo de Star Wars 7. D'ailleurs, on pourrait penser que Warner Bros et DC Comics vont mettre en place un hastag similaire à #WheresLuke, même si pour le moment, le #WhereIsSuperman n'agite pas vraiment les réseaux sociaux.

Un vrai rôle ou une simple apparition ?

On le sait que Henry Cavill, l'interprète de Superman, est bien au casting de Justice League. Mais pour quel rôle ? Là encore, le mystère reste entier, même si l'acteur a donné quelques détails lors d'un entretien pour Total Film, en décembre dernier. "Il y a un conflit entre lui [Superman] et Batman sur qui sera le leader [de la Justice League", a-t-il confié. Ce qui nous prouve que les deux héros sont loin d'avoir laissé leurs griefs de Batman V Superman de côté. Un combat de coqs est donc à prévoir, en espérant qu'il n'empiète pas trop sur l'intrigue.