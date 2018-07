publié le 31/10/2016 à 10:41

À chaque année ses tendances : des couleurs aux coupes, les vêtements changent continuellement. Cette loi du renouvellement incessant s'applique aussi à Halloween. Tous les 31 octobre, les adeptes de la nuit des morts-vivants portent leur choix sur des costumes de personnages ou de célébrités qui ont marqué les derniers mois. Si, il y a quelques années, des déguisements de Caitlyn Jenner ou Miley Cyrus ont cartonné sur la Toile, c'est plutôt l'univers des super-héros qui est mis à l'honneur pour l'édition 2016.



Google a mis au point Frightgeist, une plateforme qui classe les costumes les plus recherchés à travers les États-Unis. Et avec des succès au box-office tels que Suicide Squad ou Captain America : Civil War et des longs-métrages très attendus comme Wonder Woman ou Justice League, c'est sans surprise que les studios Marvel et DC comics s'imposent comme les plus grosses sources d'inspiration. Ainsi, c'est Harley Quinn qui décroche la première place du palmarès, suivie par le Joker. Le mot-clé super-héros investit la troisième marche du podium, suivi des termes "Pirate", "Wonder Woman" et, à la sixième place, "sorcière".

Un bouillon de pop-culture

Ce classement prend des airs de résumé des douze derniers mois : tous les phénomènes cinématographiques et autres buzz internet qui ont touché la population mondiale sont représentés. Au milieu des habituels vampires, clowns et zombies, on retrouve par exemple Pikachu, fort de sa nouvelle jeunesse grâce au carton du jeu Pokémon Go cet été. Star Wars, S.O.S. Fantômes et Deadpool, qui ont tous fasciné les fans au cinéma en 2016 ou fin 2015, figurent évidemment dans ce classement. Retrouvez ci-dessous les vingt-cinq premières recherches les plus populaires selon Google Frightgeist.

1. Harley Quinn

2. Joker

3. Super-héros

4. Pirate

5. Wonder Woman

6. Sorcière

7. Batman

8. Star Wars

9. Clown

10. Dinosaures

11. Sirène

12. Pikachu

13. Zombie

14. Minnie

15. Deadpool

16. Vampire

17. Poison Ivy

18. Princesse

19. Minions

20. Licorne

21. S.O.S. Fantômes

22. Les Tortues ninja

23. Catwoman

24. Citrouille

25. Tyrannosaure