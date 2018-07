publié le 28/11/2016 à 14:30

L'Hiver est encore loin, mais cela n'empêche pas HBO de faire patienter les fans. La chaîne américaine a dévoilé un trailer le 27 novembre pour annoncer ses futures séries et donc la saison 7 de Game of Thrones avec 3 images exclusives. Celles-ci ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux par les fans impatients d'en savoir plus. Surtout parce que ces photos confirment une théorie sur la famille Stark. Mais, il faudra attendre l'été prochain... Si vous ne voulez pas en savoir plus, passez votre chemin. Spoilers !



Les fans de Westworld ont eu une belle surprise aux États-Unis. Une bande-annonce des prochaines séries de HBO a été dévoilé lors de la diffusion de l'épisode. Et parmi ces nouvelles images, certains internautes ont réalisé des captures d'écran liées à Game of Thrones. Surprise : on y découvre Sansa et Arya Stark ainsi que Jon Snow. Mais, ce qui attire le plus l’œil, c'est la tenue d'Arya : elle porte un gros manteau fourré comme son "frère" (car on sait que L+R = J) et sa sœur, preuve qu'elle a réussie ou qu'elle est en route pour rejoindre sa famille dans le Nord, après avoir quitté Braavos à la fin de la saison 6.



Game of Thrones Season 7 is coming! pic.twitter.com/k3fDcQSJqk — Tyrion Lannister (@GoT_Tyrion) 28 novembre 2016

Des photos qui font écho aux clichés de tournage, divulgués il y a un mois. On y aperçoit Arya en tenue de combat, à côté de Lady Mormont. Pour certains fans, Arya se rend déjà sur l’Île-aux-Ours, avant de se rendre à Winterfell avec la jeune fille au caractère bien trempé. Ce qui promet des scènes avec des punchlines bien senties (Arya est une forte tête aussi) et plus encore : une émouvante réunion familiale entre Arya, Jon et Sansa.