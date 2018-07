publié le 31/08/2017 à 19:03

Le final de la saison 7 de Game of Thrones n'en finit pas de passionner les fans. Intitulé The Wolf and the Dragon, il possède tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série phare de HBO depuis 2001 : de l'action, des rebondissements et des surprises.



S'il laisse encore de nombreuses questions en suspens avant la saison 8, cet épisode 7 donne aussi quelques indices, certains cachés, pour la suite des aventures de nos héros. L'un d'eux concerne Tyrion Lannister, le fidèle conseiller de Daenerys Targaryen. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

À la fin de l'épisode 7, Tyrion est en compagnie de Daenerys et Jon Snow sur le bateau de la Mère des Dragons. Ils font route vers le Nord pour combattre le Roi de la Nuit et ses redoutables Marcheurs Blancs. Jon Snow se rend dans la chambre de Daenerys, sous le regard attristé de Tyrion. Une réaction étrange selon certains fans, car dans l'épisode précédent, il lui avait conseillé de trouver un héritier pour assurer la pérennité du monde qu'elle souhaite créer.

Peter Dinklage répond aux rumeurs

Pourquoi donc réagit-il ainsi ? Pour certains fans, c'est parce que Tyrion est en réalité amoureux de la Mère des Dragons. Pour d'autres, il aurait décidé de la trahir après son entretien avec Cersei. L'idée est plausible puisqu'on ne voit pas la fin de l'entretien entre les deux Lannister. Mais ses théories ont été balayées par Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion, dans un entretien pour Independent UK : "Je suis persuadé que le sexe est parfait pour Daenerys et Jon Snow (...) mais ce n'est pas bien. Nous sommes dans Game of Thrones et les histoires d'amour ne durent pas", a-t-il expliqué.



Tyrion serait donc inquiet pour les deux héros, même s'il ne sait pas encore qu'ils sont de la même famille. Il est aussi vrai que les précédents amants de Daenerys ont disparus : Khal Drogo est mort et Daario est resté à Meeren sur ordre de la jeune femme dans la saison 6. Reste à savoir ce qu'il pourrait se passer pour Jon Snow...



Surtout, cet amour (incestueux) devrait créer quelques tensions dans leur groupe. "Quand les choses deviennent personnelles, les gens prennent souvent des décisions en fonction de leurs émotions, ce qui peut compliquer certaines choses . Je pense que Tyrion sent tout cela", poursuit Jeremy Podeswa, le réalisateur de la série au NY Times. La situation devrait s'aggraver lorsque Daenerys et Jon Snow apprendront qu'ils sont de la même famille. La réponse ne viendra pas tout de suite...