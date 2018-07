publié le 31/07/2017 à 07:40

Qui va remporter la Grande Guerre dont on entend parler depuis le début de la saison 7 de Game of Thrones ? Au milieu de cette nouvelle saison, les fans ne savent plus où donner de la tête. Après les épisodes, Dragonstone et Stormborn baignés de violence, batailles et rebondissements, le troisième intitulé The Queen's Justice a ce qu'il faut pour faire vibrer les fans. Après six saisons, les showrunners Daniel B. Weiss et David Benioff dévoilent une nouvelle fois leur talent pour passionner les fans. Attention, spoilers.



Dans l'épisode 2, Stormborn, Daenerys Targaryen invite Jon Snow à Dragonstone. Contre l'avis de ses conseillers, Roi du Nord se rend dans le Sud alors qu'aucun Stark ne ressort vivant d'un tel voyage. Sansa Stark prend alors la direction du Royaume sous l'ombre de Peter Baelish. La Reine des Dragons de son côté élabore sa stratégie pour détruire Cersei Lannister : sa flotte avec les Greyjoy, les Tyrell et les Sand attaqueront Port-Réal, tandis que les Immaculés détruiront Castral Roc, la demeure des Lannister.

Mais, Euron Greyjoy, l'oncle de Theon et Yara, attaque la flotte de Daenerys. Yara et Ellaria Sand (qui a tué Myrcella, la fille unique de Cersei et Jaime) sont faites prisonnières tandis que Theon, victime de stress post-traumatique après des mois de tortures causés par Ramsay Bolton, saute à l'eau. Dans cet épisode 3, tout ce qu'on a pu penser avant est chamboulé. Attention, spoilers après le GIF.



L'arrivée à Dragonstone

The Queen's Justice s'ouvre sur l'arrivée de Jon Snow et Sir Davos sur la plage de Dragonstone. Ils sont accueillis par Tyrion Lannister, Missandei, mais aussi des soldats Dothraki. Les retrouvailles entre Jon Snow et Tyrion Lannister, après la saison 1 passée au Mur, sont chaleureuses par les mots puisqu'ils se parlent "de bâtard à bâtard". Mais, Jon Snow déchante vite lorsque Missandei demande à ce que son arme et celles de son escorte soient remis aux Dothrakis. Leur bateau leur est aussi confisqué...



Avant d'arriver au château, la petite troupe est survolée de prés par un des dragons de Daenerys, pile au moment où Jon Snow déclare qu'il n'est pas un Stark. Est-ce un signe annonçant qu'il est en réalité un Targaryen ?



Du haut de la falaise, Mélisandre observe la scène, rejoint par Varys. La prêtresse rouge explique qu'elle ne peut revoir les hommes du Nord car elle a commis "trop d'erreurs". Varys lui fait alors comprendre qu'ils sont identiques puisqu'ils "murmurent à l'oreille des rois". Mais Mélisandre n'a plus envie de cela et déclare qu'elle part pour Volantis : "Je dois mourir dans cette terre étrange, comme vous un jour", lui lance-t-elle d'un ton prophétique.



La rencontre du Feu et de la Glace

Il fallait s'y attendre : la rencontre en Jon Snow et Daenerys Targaryen est intense. Chacun veut que l'autre se plie à sa demande : Jon doit se prosterner devant la Mère des Dragons comme le fit son ancêtre devant le père de Daenerys, tandis que le Roi du Nord souhaite son aide contre les Marcheurs Blancs. S'ensuit une conversation sur les traîtrises et les atrocités commises par les deux familles lors de la Rébellion de Robert Baratheon contre le Roi Fou (le père de Daenerys). La tension est palpable, mais les deux héros conviennent qu'ils n'ont pas à payer pour les erreurs de leurs pères, comme Jon Snow l'a déclaré dans l'épisode 2. Mais, aucun compromis n'est trouvé .



Varys entre alors en scène et prévient Daenerys de l'échec de son attaque navale et les pertes de Theon et Yara Greyjoy, mais aussi d'Ellaria Sand et ses filles. Décontenancée (mais n'en montrant rien), elle invite ses invités du Nord à se reposer dans le château, en leur expliquant qu'ils ne sont pas encore ses prisonniers.



La séquence se termine par Theon Greyjoy sauvé des eaux par des membres de l'Ile de Fer qui le soutienne avec sa saoeur face à Euron. On lui reproche de ne pas avoir essayé de la sauver...



Une nouvelle Walk of Shame à Port-Réal

Euron Greyjoy fait une entrée triomphale dans Port-Réal. Il traîne sa nièce Yara derrière son cheval, le cou attaché tandis qu'Ellaria et sa dernière fille survivante sont derrière les mains ligotées. La foule leur crache dessus, leur jette des légumes pourris... Une scène qui rappelle la Walk of Shame de Cersei dans la saison 5 où elle traverse la ville humiliée par la foule. Euron jubile, tandis qu'Ellaria crache sur le peuple en colère. Une fois arrivée dans la salle du Trône, elle crache de nouveau aux pieds de Cersei. Euron réclame alors son dû : son mariage avec Cersei. "Vous aurez ce que vous désirez une fois la guerre gagnée", lui répond la Reine qui le nomme à la tête des forces navales du royaume.



Vient ensuite la scène qui porte le nom de l'épisode : la justice de la reine. Ellaria et sa fille sont attachées et bâillonnées face à face. Cersei savoure sa vengeance, Ser Gregor à côté d'elle (celui qui a tué Oberyn Martell, l'amant d'Ellaria). La reine réexplique toute la scène de la mort du Prince de Dorne, puis se confie sur la perte de sa fille unique. C'est l'un des rares moments où Cersei montre qu'elle peut ressentir des émotions. Elle donne un baiser empoisonné à la fille d'Ellaria, "stratagème" qu'elle avait utilisé pour tuer Mycella dans la saison précédente. Cersei condamne Ellaria à regarder sa fille pourrir et mourir, au fond du cachot.



La Reine fougueuse rejoint alors Jaime qui résiste à peine à ses avances. Au matin, elle a rendez-vous avec un des banquiers de Braavos qui lui rappelle qu'elle a des dettes considérables et qu'elle est loin de gagner la bataille. Cersei ne plie pas devant le banquier et lui fait savoir qu'"Lannister paye toujours ses dettes" et qu'elle aura l'argent dans une "quinzaine".



Sansa Stark retrouve son frère Bran et Jorah Mormont est guérit

Sansa Stark et Petyr Baelish à Winterfell Crédit : Helen Sloan / HBO

Avant d'arriver à Winterfell, Jon Snow et Tyrion Lannister trouvent un compromis. Il va convaincre la Reine de lui laisser accès aux réserves de Verredragon (pour détruire les Marcheurs Blancs) et en retour, Jon Snow peut apprendre à la connaître et lui faire entendre raison sur l'armée des Morts. "Elle protège le peuple des monstres, comme vous", lui confie Tyrion. Daenerys accepte d'aider Jon, ce qui va permettre au Roi du Nord d'armer son peuple contre les Marcheurs Blancs, mais aussi de convaincre la Mère des Dragons de l'aider.



A Winterfell, Sansa Stark prévoit des réserves importantes au où le Royaume serait de nouveau attaqué. La jeune femme ne se concentre pas comme son frère sur les Marcheurs Blancs. Elle fait même ajouter du cuir sur les armures, pour protéger les soldats du froid. Petyr Baelish a raison, le commandement lui va bien. Il lui livre alors ce qui semble être son "secret" pour toujours avoir une longueur d'avance sur ses ennemis : "Menez toutes les batailles de front dans votre esprit".



Bran Stark arrive ensuite dans le domaine, mais il ne montre aucun signe d'émotion face aux larmes de sa sœur. Il lui explique qu'il est la Corneille à trois yeux, qu'il peut tout voir, mais qu'il doit continuer d'apprendre. Et c'est sûrement sous l'arbre des Anciens Dieux de la Forêt aux feuilles rouges qu'il va pouvoir augmenter son pouvoir de vision.



Direction ensuite la Citadelle où Jorah Mormont ne souffre plus de Grisécaille grâce à Sam Tarly qui l'a écorché vif dans l'épisode précédent. Jorah décide alors de faire route pour retrouver Daenerys. Dans la saison précédente, elle avait demandé de parcourir le monde pour trouver un remède. Sam de son côté est félicité par l'Achimestre (une scène qui rappelle encore une scène de Harry Potter grâce au jeu de Jim Broadbent) mais doit recopier des tonnes de parchemins rongés par les puces. Peut-être qu'il trouvera dedans une solution aux Marcheurs Blancs ...



La débâcle de l'armée de Daenerys

The Queen's Justice se termine d'abord par une scène de bataille dont Game of Thrones a le secret. Les Immaculés sont d'abord tués les un après les autres en essayant d'attaquer Castral Roc de front. Mais, ils entrent en réalité dans le château des Lannister via un passage caché, construit des années auparavant par Tyrion Lannister pour faire entrer ses "dames de compagnie". Alors que leur victoire semble officielle, Ver Gris se rend compte que tous les soldats Lannister n'étaient pas sur place. En se retournant, il découvre que sa flotte est attaquée par les vaisseaux d'Euron Greyjoy. Après avoir rassemblé son armée pendant six saisons, la Reine des Dragons vient de la perde en deux épisodes...



Jaime Lannister de son côté attaque Haut-Jardin, la demeure d'Olenna Tyrell, la grand-mère de Margaery Tyrell, qui était l'épouse de Tommen. L'armée de la vieille dame est rapidement vaincue et elle sait qu'elle va devoir mourir pour avoir trahi Cersei. Jaime lui explique alors qu'il l'a sauvé d'une mort par décapitation pour un empoisonnement. Olenna n'hésite pas une seule seconde et boit le poison d'une traite. Pour ses derniers mots, elle confie à Jaime qu'elle a fait assassiner son fils aîné Joffrey pendant Les Noces Pourpres dans la saison 4.



Une belle vengeance de la part de la vieille dame, dont les petits-enfants ont été assassinés par les Lannister. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine dans l'épisode All my allies are gone pour savoir si Daenerys peut encore conquérir Westeros.